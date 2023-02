Twórcy Forspoken wchłonięci przez Square Enix. To koniec Luminous Productions

Powyższa informacja została przekazana w komunikacie opublikowanym na portalu społecznościowym Twitter. We wspomnianym oświadczeniu ujawniono, że już 1 maja Luminous Productions stanie się częścią Square Enix, by „dostarczać nowe, innowacyjne wrażenia” graczom na całym świecie.

Obecnie pracujemy nad zapowiedzianą wcześniej aktualizacją, która poprawi ogólną wydajność gry (wkrótce przekażemy więcej informacji), a także nad DLC zatytułowanym „In Tanta We Trust”, którego premiera odbędzie się latem. Jeszcze raz dziękujemy za Waszą cierpliwość i wsparcie! – czytamy w komunikacie.

Square Enix informuje natomiast, że wchłonięcie Luminous Productions stanowi „część działań zmierzających do dalszego wzmocnienie konkurencyjności studiów deweloperskich firmy”. Wydawca podkreśla, że twórcy Forspoken posiadają nie tylko umiejętność tworzenia produkcji AAA, ale także w wiedzę techniczną związaną z tworzeniem silników gier. Wchłonięcie studia zwiększy natomiast możliwości firmy w zakresie produkowania wysokiej jakości gier.



Na koniec przypomnijmy, że Forspoken dostępne jest wyłącznie na PC i PlayStation 5. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji studia Luminous Productions, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Forspoken – najlepsze z najgorszych, najgorsze z najlepszych.

