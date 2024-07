Producent Metal Gear marzy o powrocie Hideo Kojimy do Konami

W branży gier wideo funkcjonuje wiele legendarnych postaci, a jedną z najbardziej wyrazistych jest z pewnością Hideo Kojima . To prawdziwy geniusz i wizjoner, a spod jego rąk wyszły znakomite historie, głębokie opowieści i znakomite postaci. Jego najbardziej rozpoznawalnym dziełem jest z pewnością serial Metal Gear, która zjednała sobie serca milionów graczy na całym świecie. Wydawałoby się, że mając w szeregach taką gwiazdę, należy ją pielęgnować i nosić na rękach. Jednak Konami zdecydowało się na inne posunięcie. Kojima został zwolniony. Chociaż kulisy tej akcji nie są znane, to stała się ona jednym z najgłośniejszych wydarzeń tego typu w historii branży.

Mówiąc za siebie, osobiście nie chciałbym niczego bardziej niż ponownej współpracy z panem Kojimą i resztą zespołu. Gdyby to mogło się spełnić, byłby to sen. Jednak ludzie ci przeszli do nowych rzeczy i nowych zobowiązań i taka jest nasza obecna rzeczywistość. Niestety nie możemy liczyć, że wydarzy się coś, co sprawi, że będziemy ponownie współpracować.

Okamura zauważył również, że niewłaściwie byłoby „stawiać tego rodzaju żądania” komukolwiek, próbując nakłonić go do powrotu do Konami.

Warto podkreślić, że nadal nie ma pewności, co doprowadziło do rozstania Konami i Hideo Kojimy. Dla wszystkich był to kompletny szok i zaskoczenie. Jasne jest, że Kojima nadal kocha franczyzę, którą pomógł zbudować, czego nie ukrywa, bo sporo pisze na ten temat na swoim koncie na Twitterze. Co więcej, Konami już się przekonało, że nie potrafi kontynuować serii bez Kojimy, a ich próba była fatalna. Dlatego obecnie porywają się jedynie na składanki w postaci kolekcji i planowany remake.

Czy Kojima dałby się skusić do powrotu? Trudno powiedzieć, ale kontynuacja pracy nad Metal Gear mogłaby być dobrym wabikiem, ale przed tym konieczne pewnie będą solidne przeprosiny ze strony Konami, co może się nigdy nie zdarzyć.