Twórcy Tales of Kenzera: ZAU tracą pracę. W Surgent Studios doszło do zwolnień

W połowie czerwca Tales of Kenzera: ZAU doczekało się wersji demonstracyjnej . Surgent Studios najwyraźniej chciało w ten sposób zachęcić większą liczbę graczy do sięgnięcia po wspomnianą produkcję. Wygląda jednak na to, że nie wszystko poszło po myśli twórców. W zespole założonym przez Abubakara Salima – aktora znanego m.in. z roli Bayeka w Assassin’s Creed Origins – doszło bowiem do zwolnień.

Surgent Studios poinformowało, że dołączyło do „rosnącego” grona studiów, które w tym roku były zmuszone pożegnać się ze swoimi pracownikami. W przypadku wspomnianego zespołu zwolnienia dotknęły „ponad tuzina osób”. Studio odpowiedzialne za Tales of Kenzera: ZAU nie podało jednak konkretnych liczb. Zapewniono natomiast, że zwolnieni deweloperzy mogą liczyć na wsparcie.

Kilka słów od siebie dodał również Abubakar Salim. We wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym X aktor podziękował wszystkim, którzy pracowali nad Tales of Kenzera: ZAU. Salim także zapewnił, że zwolnieni deweloperzy otrzymają wsparcie i zwrócił się z prośbą do innych zespołów, by przyjrzeli się umiejętnościom osób, które właśnie straciły pracę w Surgent Studios.

Na koniec warto dodać, że Tales of Kenzera: ZAU zadebiutowało pod koniec kwietnia na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch. Gra dostępna jest także w bibliotece PlayStation Plus Extra i Premium. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Tales of Kenzera: Zau - Mniej zdolny kuzyn Prince of Persia.

