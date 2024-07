Life is Strange: Double Exposure na nowym zwiastunie. Sprawdźcie, kim jest Safi

W połowie czerwca mieliśmy okazję zobaczyć 20-minutowy gameplay z Life is Strange: Double Exposure. Od premiery dzieli nas natomiast jeszcze kilka miesięcy, ale Square Enix i deweloperzy ze studia Deck Nine Games nie dają nam zapomnieć o wspomnianej produkcji. W sieci pojawił się bowiem nowy zwiastun, który skupia się na prezentacji jednej z postaci z nadchodzącej odsłony serii Life is Strange.

Nowy zwiastun Life is Strange: Double Exposure przedstawia postać Safi

Bohaterką najnowszego zwiastuna Life is Strange: Double Exposure jest Safi, czyli „nowa najbliższa przyjaciółka” Max. Wspomniana postać opisywana jest jako „poetka z aspiracjami” i „prawdziwie” towarzyska osoba, która stara się wyrwać główną bohaterkę z jej „skorupy” i pomóc odnaleźć w nowym mieście. Niestety dochodzi do tragedii, w wyniku której Max postanawia ponownie sięgnąć po swoje moce.