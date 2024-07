Nowy rozdział w historii twórców gry Palia. Singularity 6 łączy siły z Daybreak Game Company

Daybreak Game Company i Singularity 6 łączą siły. Twórcy Palia pod skrzydłami wydawcy gier MMO

Palia to multiplayerowy symulator życia w kolorowym świecie. Gracze mogą nie tylko gotować, wędkować, doskonalić rzemiosło, pielęgnować ogród czy uprawiać ziemię, ale także poznawać historię mieszkańców świata. Za tytuł odpowiedzialne jest Singularity 6, które właśnie podzieliło się wieściami związanymi z przyszłością studia.

Jak poinformowali deweloperzy na oficjalnej stronie, Singularity 6 dołączyło bowiem do rodziny Daybreak Game Company. Wydawca gier MMO jest znany z „publikowania i wspierania niektórych z najpopularniejszych i najbardziej udanych na świecie serii gier wieloosobowych, takich jak Ever Quest, H1Z1, The Lord of the Rings Online i wiele innych”. Jak zapewniają twórcy, przejęcie zapewni możliwości w postaci zasobów i wsparcia, co ma przełożyć się na kontynuowanie rozwoju gry Palia i podniesienia jakości produkcji.