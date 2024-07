Najlepsze gry pierwszej połowy 2024 roku. Czy jest już z nami GOTY?

Od kilku lat zawsze na początku lipca na naszych łamach możecie zobaczyć zestawienie najlepszych gier roku. Oczywiście stan na jego połowę. Zazwyczaj wysyp hitów mamy jesienią, ale zima czy wiosna też często obfitują w wspaniałe produkcje. Może więc na poniższej liście znajdziemy przyszłe GOTY.

Kilka zasad zestawienia dziesięciu najlepszych gier pierwszej połowy 2024 roku. Pod uwagę wziąłem tylko nowe produkcje. Bez remasterów, portów czy reedycji. Remake może być. Pomijam też DLC, stąd nieobecność Elden Ring: Shadow of the Erdtree, które może się pochwalić średnią na poziomie 95%.

Zestawienie stworzone na bazie średniej ocen na serwisie Metacritic.

10. Minishoot' Adventures - 87%

Klasyczny arcade nadal ma się dobrze! Minishoot’ Adventures to niepozorna gra akcji, nastawiona głównie na szybką i napędzaną adrenaliną akcję. W tym też tkwi jej sukces. Pełna radości i przyjemności rozwałka w starym, dobrym stylu. Takie gry nie powstają zbyt często, ale nadal potrafią sprawić ogromną radość. Sporym atutem Minishoot’s Adventures jest też przystępny gameplay. Gracz może wybrać jeden z kilku poziomum trudności i bawić się tak jaka chce - pełen relaks lub wysokie wyzwanie. Niby nic nadzwyczajnego, ale nie jest to też standard w tego typu produkcjach. Wszystko po to, aby maksymalizować frajdę z zabawy. Zakładam, że mało Czytelników zna ten tytuł. Myślę jednak, że warto go zapamiętać.

9. qomp2 - 87%

Kolejna anonimowa gra. Przynajmniej dla większości graczy. Niepozorne qomp2 to produkcja mocno inspirowana klasycznym Pongiem. Widać to po bardzo oszczędnej oprawie wizualnej i z pozoru prostej rozgrywce. W praktyce jednak gameplay ma swoją głębię. Zagadki logiczne są na tyle udane, że gra zebrała bardzo wysokie noty. Co ciekawe, wydawcą jest Atari, które do życia wraca po raz… no właśnie, aż ciężko zliczyć. Tym razem bez gigantycznych ambicji, za to z planem skupienia się na oldschoolowych produkcjach. Z qomp2 udało się wyśmienicie.

8. Riven - 87%

Mało niespodzianek? No to mamy kolejną. Na duże i znane tytuły jeszcze chwilę poczekamy. Riven to też pierwszy remake w zestawieniu (obiecuję, że nie ostatni). Oryginał to sequel Mysta, który na rynek trafił w 1997 roku. Nowa wersja to gruntownie odświeżona grafika, która prezentuje najwyższy poziom. Unowocześnione zostało też sterowanie. Bez zmian jest za to wymagający dużego myślenia gameplay oparty na łamigłówkach na egzotycznej i pełnej tajemnic wyspie. Przez recenzentów pewnie przemawia nostalgia, bo jednak takich gier już się nie robi. Z drugiej strony jeśli ktoś gustuje w takim gatunku, w nowym Riven mógł znaleźć mnóstwo jakości. Przed zagraniem warto więc zastanowić się czy to na pewno rozgrywka dla nas.