Forspoken – twórcy obiecują liczne poprawki

Forspoken nie miało łatwego startu. Wszystko rozpoczęło się od afery z brakiem kopii recenzenckich przed premierą gry. Wśród graczy wzbudziło to wiele podejrzeń, a niektóre z nich faktycznie się potwierdziły.

Forspoken będzie naprawiane

Gra autorstwa Luminous Productions zawiodła oczekiwania graczy na wielu polach. Najbardziej rozczarowani mogli poczuć się pecetowi gracze, gdyż optymalizacja gry na tę platformę pozostawia wiele do życzenia. Twórcy obiecują jednak poprawki.



W oświadczeniu opublikowanym na Twitterze możemy przeczytać, że deweloperzy słyszą krytykę fanów i zrobią wszystko, co w ich mocy, by poprawić Forspoken. Twórcy zapewniają, że skupią się na poprawkach dotyczących optymalizacji gry, grafiki i ogólnej grywalności w obrębie wszystkich platform. Nie pozostaje nam nic innego, jak uwierzyć w te obietnice i wyczekiwać nadchodzących aktualizacji.



Na koniec przypomnijmy, że Forspoken zadebiutowało na rynku 24 stycznia, a gra dostępna jest na PC oraz PlayStation 5. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat najnowszej produkcji Luminous Productions, to zachęcamy do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Recenzja Forspoken - najlepsze z najgorszych, najgorsze z najlepszych.

