Twórcy fanowskiego projektu The Crew Unlimited odcinają się od problemów graczy z pirackimi kopiami gry

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/16 22:00
Chcieliście zagrać we wskrzeszone The Crew korzystając z pirackich plików, ale coś w trakcie instalacji poszło nie tak? Twórców projektu to wcale nie interesuje.

Wczoraj zadebiutował fanowski projekt The Crew Unlimited, który przywrócił do żywych sieciowe wyścigi od Ubisoftu, ale jego twórcy jasno zaznaczyli, że pirackie kopie gry mogą nie działać i to nie ich sprawa jeśli graczom faktycznie przytrafi się taki problem.

The Crew
The Crew

Twórców projektu The Crew Unlimited komentują sprawę pirackich kopii gry

The Crew ukazało się w 2014 roku, ale w 2023 Ubisoft postanowił zamknąć serwery, a nawet usunął grę z kont graczy, przez co tytuł stał się w pełni niegrywalny. The Crew Unlimited to z kolei darmowy emulator serwerów stworzony przez fanów, który pozwala na ponowną zabawę, zarówno offline (lokalny serwer), jak i online (publiczny serwer społeczności). Projekt wymaga jednak oryginalnej instalacji gry i zapisów, które są przekierowywane na nowe emulowane serwery. Naturalnie zespół nie może legalnie rozpowszechniać samej gry, więc wszystko w rękach graczy, którym została płytka z pierwszym The Crew.

Część graczy, którzy nie zdążyli kupić gry przed jej usunięciem ze Steama, sięga po pirackie kopie. To jednak prowadzi do licznych problemów technicznych. Na oficjalnym Discordzie projektu deweloper Whammy wyjaśnił:

Po ponad 10 godzinach nieprzerwanego wsparcia technicznego zauważyłem, że wielu z was ma uszkodzone lub wadliwe pliki gry pozyskane z podejrzanych źródeł. Jeśli zdobyliście je w taki sposób, nie odpowiadamy za to, czy wasza gra działa, czy nie. Gracze z legalnymi kopiami ze Steama mieli zdecydowanie najmniej problemów i nic dziwnego.

Twórca dodał również, że nie ma zamiaru świadczyć “24/7 prywatnego wsparcia” dla osób, które korzystają z nielegalnych wersji.

Przypomnijmy, że sprawa The Crew ma swój dalszy ciąg. W zeszłym roku przeciwko Ubisoftowi złożono pozew zbiorowy dotyczący wyłączenia serwerów. Powodowie argumentują, że użycie kodów aktywacyjnych z datą ważności do 2099 roku sugerowało, iż gra będzie dostępna długoterminowo. Twierdzą również, że wirtualna waluta The Crew powinna być traktowana prawnie jak karta podarunkowa, a te nie mogą wygasać w Kalifornii, Ubisoft odpowiedział jednak, że gracze nigdy nie kupili “pełnych praw własności” do gry. Do tego udało się przepchnąć całą akcję Stop Killing Games, która może być nadzieją dla graczy na “lepsze jutro” w kwestii podobnych sytuacji.

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

