Twórcy fanowskiego projektu The Crew Unlimited odcinają się od problemów graczy z pirackimi kopiami gry

Chcieliście zagrać we wskrzeszone The Crew korzystając z pirackich plików, ale coś w trakcie instalacji poszło nie tak? Twórców projektu to wcale nie interesuje.

Wczoraj zadebiutował fanowski projekt The Crew Unlimited, który przywrócił do żywych sieciowe wyścigi od Ubisoftu, ale jego twórcy jasno zaznaczyli, że pirackie kopie gry mogą nie działać i to nie ich sprawa jeśli graczom faktycznie przytrafi się taki problem.

Twórców projektu The Crew Unlimited komentują sprawę pirackich kopii gry

The Crew ukazało się w 2014 roku, ale w 2023 Ubisoft postanowił zamknąć serwery, a nawet usunął grę z kont graczy, przez co tytuł stał się w pełni niegrywalny. The Crew Unlimited to z kolei darmowy emulator serwerów stworzony przez fanów, który pozwala na ponowną zabawę, zarówno offline (lokalny serwer), jak i online (publiczny serwer społeczności). Projekt wymaga jednak oryginalnej instalacji gry i zapisów, które są przekierowywane na nowe emulowane serwery. Naturalnie zespół nie może legalnie rozpowszechniać samej gry, więc wszystko w rękach graczy, którym została płytka z pierwszym The Crew.