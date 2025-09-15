Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwsze The Crew znów stało się grywalne. Skasowana gra Ubisoftu powróciła dzięki fanom

2025/09/15 17:20
Wszyscy posiadacze oryginalnego The Crew na PC mogą już dołączyć do zabawy.

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami społeczność graczy przywróciła do działania The Crew. Za sprawą fanowskiego projektowi The Crew Unlimited, skasowana prawie półtora roku temu ścigałka od Ubisoftu ponownie jest grywalna w wersji na komputery osobiste.

The Crew Unlimited

The Crew Unlimited – fani przywrócili do działania grę Ubisoftu

Pierwsze The Crew, wydane w 2014 roku jako gra stawiająca mocny nacisk na aspekty wieloosobowe i społecznościowe, miało ogromne ambicje i pozwalało ścigać się po niemal całych Stanach Zjednoczonych w otwartym świecie. Gra była wspierana przez twórców przez około dwa lata, w tym czasie doczekała się dwóch dużych rozszerzeń, czyli Wild Run w 2015 roku i Calling All Units w 2016 roku. W najlepszym okresie zgromadziła ponad 12 milionów graczy, jednak z biegiem czasu jej popularność zaczęła spadać, a Ubisoft przestał ją rozwijać. Ostatecznie 31 marca 2024 roku serwery zostały wyłączone, co sprawiło, że produkcja stała się całkowicie niegrywalna.

Teraz tytuł niespodziewanie odżył dzięki zaangażowanej społeczności fanów. Zespół moderów stworzył projekt The Crew Unlimited, który zastępuje nieaktywne serwery Ubisoftu własną infrastrukturą. Dzięki temu ponownie można korzystać ze wszystkich funkcji znanych z oryginału, takich jak swobodna jazda w otwartym świecie, wspólne misje kooperacyjne, rywalizacja PvP oraz zadania frakcyjne. Gracze mogą znów tworzyć własne ekipy, organizować wyścigi i przemierzać wirtualne Stany Zjednoczone w towarzystwie innych użytkowników.

Twórcy moda nie ograniczyli się wyłącznie do przywrócenia dostępu do gry. The Crew Unlimited wprowadza również szereg usprawnień technicznych. Poprawiono stabilność serwerów, wyeliminowano problemy z lagami i awariami, a także ulepszono system matchmakingu, dzięki czemu dołączanie do lobby jest szybsze i bardziej płynne. Przywrócono także niedostępne wcześniej wydarzenia i misje frakcyjne, a całość wzbogacono o liczne poprawki błędów i drobne zmiany w balansie rozgrywki, które sprawiają, że zabawa jest przyjemniejsza niż kiedykolwiek.

Powrót gry w tej formie pokazuje, jak duży potencjał drzemie w społecznościach fanów. Projekt The Crew Unlimited pobierzecie z tej strony.

Źródło:https://www.dsogaming.com/mods/the-crew-unlimited-revives-ubisofts-online-only-mmo-carrpg-on-pc-free-download-available-now/

