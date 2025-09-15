Pierwsze The Crew znów stało się grywalne. Skasowana gra Ubisoftu powróciła dzięki fanom

Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami społeczność graczy przywróciła do działania The Crew. Za sprawą fanowskiego projektowi The Crew Unlimited, skasowana prawie półtora roku temu ścigałka od Ubisoftu ponownie jest grywalna w wersji na komputery osobiste.

The Crew Unlimited – fani przywrócili do działania grę Ubisoftu

Pierwsze The Crew, wydane w 2014 roku jako gra stawiająca mocny nacisk na aspekty wieloosobowe i społecznościowe, miało ogromne ambicje i pozwalało ścigać się po niemal całych Stanach Zjednoczonych w otwartym świecie. Gra była wspierana przez twórców przez około dwa lata, w tym czasie doczekała się dwóch dużych rozszerzeń, czyli Wild Run w 2015 roku i Calling All Units w 2016 roku. W najlepszym okresie zgromadziła ponad 12 milionów graczy, jednak z biegiem czasu jej popularność zaczęła spadać, a Ubisoft przestał ją rozwijać. Ostatecznie 31 marca 2024 roku serwery zostały wyłączone, co sprawiło, że produkcja stała się całkowicie niegrywalna.