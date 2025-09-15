Petycja Stop Killing Games osiągnęła kluczowy etap. Organizatorzy potwierdzają wysoką wiarygodność zebranych podpisów

Organizatorzy akcji Stop Killing Games poinformowali, że wstępne szacunki weryfikacyjne wykazały, iż około 97% zebranych podpisów jest autentycznych. W praktyce oznacza to, że Komisja Europejska będzie musiała zająć się petycją, której celem jest powstrzymanie „zabijania” gier przez wydawców.

Stop Killing Games – co dalej z petycją?

Zbieranie podpisów zakończono pod koniec lipca, a inicjatywa zgromadziła 1,45 miliona zgłoszeń, przewyższając ustalony cel 1,4 miliona. Część podpisów w każdej tego typu akcji jest wykluczana ze względu na boty, dlatego organizatorzy od początku ustalili wyższy próg, aby zapewnić spełnienie wymogu miliona podpisów potrzebnych do zajęcia się sprawą przez UE.