Twórcy Diablo 2 chcą zdetronizować swoją dawną grę nowym projektem. „Czujemy presję”

Darkhaven – twórcy chcą rywalizować z Diablo od Blizzarda swoim nowym projektem
Phil Shenk, główny artysta postaci przy oryginalnym Diablo 2, podkreśla, że niegasnąca popularność klasyka robi na nim ogromne wrażenie:
Sam fakt, że ludzie wciąż grają w tę trzydziestoletnią grę i że warto było wprowadzać do niej nową zawartość, jest dla mnie niesamowity. To naprawdę świetne uczucie. Jestem bardzo dumny, że ta gra wciąż ma tak długie życie.
Twórcy nie ukrywają, że sytuacja, w której konkurują nie tylko z kolejnymi odsłonami Diablo, lecz także z odświeżonym Diablo 2, budzi mieszane uczucia:
Towarzyszy temu wiele sprzecznych emocji. Nie będę udawał, że jest inaczej. Jesteśmy w pewnym sensie niezależnym studiem, które mierzy się z gigantem, a to bardzo trudne wyzwanie – przyznał Peter Hu, programista w MoonBeast Productions.
Równie otwarcie wypowiedział się Shenk, który przyznał, że presja jest odczuwalna, choć nie żywi wobec Blizzarda żadnej niechęci:
Czujemy presję, ale nie mam im tego za złe.
Shenk odniósł się również do dodatku Reign of the Warlock dla Diablo 2, tłumacząc, dlaczego Blizzard zdecydował się na wprowadzenie nowej klasy zamiast pełnoprawnego aktu fabularnego:
Pracowałem przy Diablo 2 i wiem, ile pracy wymaga stworzenie nowego aktu. To byłoby niesamowite i fantastyczne, ale nie potrafię sobie wyobrazić, jak mieliby to zrobić, ponieważ oznaczałoby to zmianę historii i fabuły oraz wpływałoby na wszystko, co wydarzyło się po Diablo 2.
Darkhaven nie ma być prostą próbą odtworzenia formuły Diablo 2. MoonBeast celuje w bardziej otwartą strukturę rozgrywki, łącząc elementy klasycznego hack’n’slasha z rozwiązaniami znanymi ze współczesnych gier survivalowych. Twórcy zapowiadają proceduralnie generowane, dynamicznie reagujące światy typu sandbox, w których gracze będą mogli kopać, wydobywać surowce, budować, modyfikować teren oraz korzystać ze wsparcia modów. Produkcja pozwoli na zabawę solo, w kooperacji lub na dużych serwerach sieciowych.
