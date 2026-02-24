Twórcy Diablo 2 chcą zdetronizować swoją dawną grę nowym projektem. „Czujemy presję”

Blizzard ponownie rozbudził zainteresowanie kultowym hack’n’slashem, wprowadzając nową klasę Czarnoksiężnika do Diablo 2 w płatnym dodatku Reign of the Warlock oraz udostępniając odświeżoną wersję gry z 2021 roku na platformie Steam. Dla części oryginalnych twórców produkcji to powód do dumy, ale także nietypowa sytuacja, ponieważ pracując nad własnym projektem muszą dziś rywalizować z dziełem, które sami współtworzyli. Darkhaven – twórcy chcą rywalizować z Diablo od Blizzarda swoim nowym projektem Phil Shenk, główny artysta postaci przy oryginalnym Diablo 2, podkreśla, że niegasnąca popularność klasyka robi na nim ogromne wrażenie:

Sam fakt, że ludzie wciąż grają w tę trzydziestoletnią grę i że warto było wprowadzać do niej nową zawartość, jest dla mnie niesamowity. To naprawdę świetne uczucie. Jestem bardzo dumny, że ta gra wciąż ma tak długie życie. Shenk przyznał, że nie miał jeszcze okazji sprawdzić nowej klasy, ponieważ wraz z zespołem MoonBeast Productions intensywnie pracuje nad własnym action-RPG zatytułowanym Darkhaven. Studio udostępniło grywalne demo na Steam oraz prowadzi kampanię crowdfundingową na Kickstarterze, aby sfinansować dalszy rozwój projektu. W chwili publikacji zebrano około 200 tysięcy dolarów z planowanych 500 tysięcy, a do końca zbiórki pozostało jeszcze kilkadziesiąt dni. Twórcy nie ukrywają, że sytuacja, w której konkurują nie tylko z kolejnymi odsłonami Diablo, lecz także z odświeżonym Diablo 2, budzi mieszane uczucia: Towarzyszy temu wiele sprzecznych emocji. Nie będę udawał, że jest inaczej. Jesteśmy w pewnym sensie niezależnym studiem, które mierzy się z gigantem, a to bardzo trudne wyzwanie – przyznał Peter Hu, programista w MoonBeast Productions.

Równie otwarcie wypowiedział się Shenk, który przyznał, że presja jest odczuwalna, choć nie żywi wobec Blizzarda żadnej niechęci: Czujemy presję, ale nie mam im tego za złe. Shenk odniósł się również do dodatku Reign of the Warlock dla Diablo 2, tłumacząc, dlaczego Blizzard zdecydował się na wprowadzenie nowej klasy zamiast pełnoprawnego aktu fabularnego: Pracowałem przy Diablo 2 i wiem, ile pracy wymaga stworzenie nowego aktu. To byłoby niesamowite i fantastyczne, ale nie potrafię sobie wyobrazić, jak mieliby to zrobić, ponieważ oznaczałoby to zmianę historii i fabuły oraz wpływałoby na wszystko, co wydarzyło się po Diablo 2. Darkhaven nie ma być prostą próbą odtworzenia formuły Diablo 2. MoonBeast celuje w bardziej otwartą strukturę rozgrywki, łącząc elementy klasycznego hack’n’slasha z rozwiązaniami znanymi ze współczesnych gier survivalowych. Twórcy zapowiadają proceduralnie generowane, dynamicznie reagujące światy typu sandbox, w których gracze będą mogli kopać, wydobywać surowce, budować, modyfikować teren oraz korzystać ze wsparcia modów. Produkcja pozwoli na zabawę solo, w kooperacji lub na dużych serwerach sieciowych.

