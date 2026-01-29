Weterani Diablo zaprezentowali nowego hack’n’slasha, który ma zdetronizować Diablo 4 i Path of Exile 2

Za Darkhaven stoją dobrze znane nazwiska. Erich Schaefer był jednym z oryginalnych współtwórców Diablo, Philip Shenk pełnił rolę głównego artysty przy Diablo 2, a Peter Hu pracował przy projektowaniu i programowaniu tej samej odsłony. Zespół ma na koncie także takie gry jak Torchlight, Hellgate: London, Nox czy Marvel Heroes Online, co jasno pokazuje, że nowy projekt powstaje w rękach ludzi doskonale znających fundamenty gatunku.

Studio Moon Beast Productions, założone przez weteranów serii Diablo, oficjalnie zapowiedziało Darkhaven. To izometryczna gra akcji-RPG w mrocznym klimacie fantasy, która zmierza na PC i ukaże się na platformie Steam. Twórcy nie podali jeszcze daty premiery, ale potwierdzili, że tytuł najpierw trafi do programu wczesnego dostępu. W planach jest również uruchomienie kampanii na Kickstarterze .

Darkhaven wyróżnia się przede wszystkim otwartym światem, który jest w pełni dynamiczny i trwale się zmieniający. Oznacza to, że działania gracza realnie wpływają na otoczenie i pozostawiają po sobie ślady widoczne przez resztę rozgrywki. Świat ma być generowany proceduralnie, a jednocześnie podatny na modyfikacje. Gracze będą mogli niszczyć i przebudowywać elementy terenu, drążyć tunele w ścianach lochów, osuszać jeziora w poszukiwaniu ruin czy zmieniać bieg lawy, by przekształcić całe obszary mapy. Zmienne pory roku, pogoda oraz globalne wydarzenia mają dodatkowo wpływać na walkę i eksplorację.

Akcja gry osadzona jest w świecie po upadku dawnej cywilizacji, gdzie narastające pradawne zło stopniowo pochłania kolejne tereny. Gracz wciela się w jednego z nielicznych bohaterów zdolnych stawić temu czoła. Twórcy podkreślają, że świat Darkhaven ma pamiętać decyzje gracza i opowiadać unikalne historie, które nie powtórzą się w identycznej formie u innych osób.

Duży nacisk położono również na samą mechanikę rozgrywki. Twórcy chcą odejść od schematu, w którym o sukcesie decydują wyłącznie statystyki. W Darkhaven istotną rolę mają odgrywać zręczność, pozycjonowanie i świadome wykorzystanie otoczenia. Postać będzie mogła skakać, wspinać się, pływać oraz dynamicznie unikać ataków, co ma znacząco zmienić tempo i charakter walki.

Erich Schaefer w oficjalnym komunikacie podkreślał znaczenie płynności sterowania i satysfakcji z samego ruchu:

Od samego początku chcieliśmy, aby Darkhaven sprawiało czystą przyjemność z grania. Ruch ma być frajdą. Możliwość przeskakiwania nad atakami, wspinania się po klifach, wykonywania uników czy przepływania przez jezioro, które może być pełne niebezpiecznych stworzeń, całkowicie zmienia odczucia z walki. To już nie są tylko liczby walczące z liczbami. Dla mnie chodzi bardziej o umiejętności, rytm gry i podejmowanie trafnych decyzji w danej chwili. Nigdy nie bawiłem się tak dobrze przy tworzeniu i graniu w RPG akcji.

Równie ważnym elementem ma być system przedmiotów. Moon Beast Productions chce zerwać z drobnymi, procentowymi ulepszeniami znanymi z wielu współczesnych produkcji i postawić na ekwipunek, który realnie zmienia sposób gry.