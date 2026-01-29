Weterani Diablo zaprezentowali nowego hack’n’slasha, który ma zdetronizować Diablo 4 i Path of Exile 2

Nadchodzi poważny konkurent na rynku izometrycznych action-RPG.
Studio Moon Beast Productions, założone przez weteranów serii Diablo, oficjalnie zapowiedziało Darkhaven. To izometryczna gra akcji-RPG w mrocznym klimacie fantasy, która zmierza na PC i ukaże się na platformie Steam. Twórcy nie podali jeszcze daty premiery, ale potwierdzili, że tytuł najpierw trafi do programu wczesnego dostępu. W planach jest również uruchomienie kampanii na Kickstarterze.
Darkhaven – weterani Diablo zapowiedzieli nową grę. Jest pierwszy zwiastun konkurenta Diablo 4 oraz Path of Exile 2
Za Darkhaven stoją dobrze znane nazwiska. Erich Schaefer był jednym z oryginalnych współtwórców Diablo, Philip Shenk pełnił rolę głównego artysty przy Diablo 2, a Peter Hu pracował przy projektowaniu i programowaniu tej samej odsłony. Zespół ma na koncie także takie gry jak Torchlight, Hellgate: London, Nox czy Marvel Heroes Online, co jasno pokazuje, że nowy projekt powstaje w rękach ludzi doskonale znających fundamenty gatunku.
Darkhaven wyróżnia się przede wszystkim otwartym światem, który jest w pełni dynamiczny i trwale się zmieniający. Oznacza to, że działania gracza realnie wpływają na otoczenie i pozostawiają po sobie ślady widoczne przez resztę rozgrywki. Świat ma być generowany proceduralnie, a jednocześnie podatny na modyfikacje. Gracze będą mogli niszczyć i przebudowywać elementy terenu, drążyć tunele w ścianach lochów, osuszać jeziora w poszukiwaniu ruin czy zmieniać bieg lawy, by przekształcić całe obszary mapy. Zmienne pory roku, pogoda oraz globalne wydarzenia mają dodatkowo wpływać na walkę i eksplorację.
Akcja gry osadzona jest w świecie po upadku dawnej cywilizacji, gdzie narastające pradawne zło stopniowo pochłania kolejne tereny. Gracz wciela się w jednego z nielicznych bohaterów zdolnych stawić temu czoła. Twórcy podkreślają, że świat Darkhaven ma pamiętać decyzje gracza i opowiadać unikalne historie, które nie powtórzą się w identycznej formie u innych osób.
Duży nacisk położono również na samą mechanikę rozgrywki. Twórcy chcą odejść od schematu, w którym o sukcesie decydują wyłącznie statystyki. W Darkhaven istotną rolę mają odgrywać zręczność, pozycjonowanie i świadome wykorzystanie otoczenia. Postać będzie mogła skakać, wspinać się, pływać oraz dynamicznie unikać ataków, co ma znacząco zmienić tempo i charakter walki.
Erich Schaefer w oficjalnym komunikacie podkreślał znaczenie płynności sterowania i satysfakcji z samego ruchu:
Od samego początku chcieliśmy, aby Darkhaven sprawiało czystą przyjemność z grania. Ruch ma być frajdą. Możliwość przeskakiwania nad atakami, wspinania się po klifach, wykonywania uników czy przepływania przez jezioro, które może być pełne niebezpiecznych stworzeń, całkowicie zmienia odczucia z walki. To już nie są tylko liczby walczące z liczbami. Dla mnie chodzi bardziej o umiejętności, rytm gry i podejmowanie trafnych decyzji w danej chwili. Nigdy nie bawiłem się tak dobrze przy tworzeniu i graniu w RPG akcji.
Równie ważnym elementem ma być system przedmiotów. Moon Beast Productions chce zerwać z drobnymi, procentowymi ulepszeniami znanymi z wielu współczesnych produkcji i postawić na ekwipunek, który realnie zmienia sposób gry.
Peter Hu zaznacza, że filozofia projektowania łupów opiera się na odkrywaniu nowych możliwości:
Dobra itemizacja polega na potencjale. W Darkhaven chcemy przedmiotów, które otwierają nowe drzwi i zmuszają gracza do ponownego przemyślenia swojej postaci, strategii, a nawet stylu gry. Zdobycie czegoś potężnego powinno ekscytować i inspirować, a nie sprowadzać się do niewielkiego wzrostu statystyk.
O wizji całego projektu szerzej powiedział także Philip Shenk, prezes studia:
Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że wreszcie możemy ujawnić Darkhaven i uruchomić jego stronę na Steamie. Ten projekt to podsumowanie wszystkiego, czego nauczyliśmy się o RPG akcji przez ostatnie dwie dekady, oraz tego, co staje się możliwe, gdy te idee połączy się z nowoczesną technologią. Budujemy świat, który pamięta twoje działania, nosi ślady zwycięstw i porażek oraz opowiada historie, jakie może stworzyć tylko twoje przejście gry. Dzięki wsparciu społeczności jesteśmy gotowi wejść we Wczesny Dostęp i dalej rozwijać Darkhaven w doświadczenie, jakiego wszyscy oczekujemy.
Darkhaven ma oferować rozgrywkę solo, tryb kooperacji oraz tryby PvP. Choć na konkretną datę premiery trzeba jeszcze poczekać, gracze już teraz mogą dodać tytuł do listy życzeń na Steamie i śledzić zapowiadaną kampanię crowdfundingową, której start ma być połączony z udostępnieniem dema.
Darkhaven to gra ARPG w klimacie dark-fantasy, osadzona w świecie po całkowitym upadku jakiejkolwiek cywilizacji. Wcielasz się w role ocalałego w świecie gdzie ruiny dawno upadłych i zapomnianych imperiów zamieniły się w dzikie krainy opanowane przez monstra. By przetrwać, musisz udać się w podróż poza bezpieczny obszar swej skromnej twierdzy i zapolować na pozostałości zła, ostatecznie stając się bohaterem którego świat Darkhaven potrzebuje. Odkryj przedmioty o legendarnej mocy, naucz się tajemnych umiejętności magicznych, i opanuj mistrzowsko system walki nagradzający strategiczne myślenie i kombinowanie zamiast prostego sprawdzania wielkości numerków statystyk postaci.
Darkhaven odchodzi od logiki standardowych map losowych w grach, polegającej na "korytarzu i pokoju". Używamy naturalnych i "ekologicznych" zasad łączenia biomów, ręcznie wykonanych istotnych miejsc i typu terenu, który ma sens. Każdy świat jest unikatowy i wyjątkowy, zachowując przy tym całkowitą spójność i bogatą historię. Eksploracja nie jest zwykłym wpadaniem na kolejną bandę potworów; jest poznawaniem wielkiego i żywego świata - czytamy w opisie gry.
