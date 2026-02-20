Gracz odkrył „nieśmiertelność” w Diablo 2. Nowa klasa potrafi przeżyć wszystko

Fani od początku zgłaszają, że Czarnoksiężnik jest zbyt potężny.

Diablo 2 znów żyje pełnią życia dzięki pierwszemu od 25 lat rozszerzeniu. Nie wszyscy jednak podzielają entuzjazm pojawieniem się dodatku Diablo 2: Reign of the Warlock, który wprowadza głównie nową klasę, tytułowego Czarnoksiężnika. Przedstawiany jako mistrz demonicznych paktów i przywołań, w praktyce ta klasa postaci okazała się nie tylko niesamowicie potężna ofensywnie, ale także niesamowicie trudna do zabicia. Jeden z graczy pokazał konfigurację, która pozwala bezproblemowo przetrwać nawet starcia z najgroźniejszymi przeciwnikami w grze. Diablo 2: Reign of the Warlock – “nieśmiertelny” build Czarnoksiężnika stał się hitem wśród fanów gry Za odkryciem stoi Coooley, który postanowił sprawdzić, jak daleko można przesunąć granice defensywy Czarnoksiężnika. Zamiast skupiać się wyłącznie na ogromnych liczbach obrażeń, autor builda postawił na całkowitą kontrolę nad przyjmowanymi obrażeniami. Kluczem okazała się synergia dwóch umiejętności oraz odpowiednio dobranego ekwipunku.

Fundamentem konfiguracji jest zdolność pozwalająca związać wybranego demona i uczynić z niego towarzysza. To właśnie on staje się centralnym elementem całej układanki. Druga umiejętność, Blood Oath, przekierowuje część otrzymywanych obrażeń bezpośrednio na przywołanego sługę. Standardowo jest to niewielki procent, jednak dzięki przedmiotom zwiększającym poziom umiejętności można podbić tę wartość do absurdalnie wysokiego pułapu. Według testów Coooleya optymalnym poziomem jest około 89% przekierowanych obrażeń. Resztę można zneutralizować odpowiednim wyposażeniem. Zestaw z wysokimi odpornościami żywiołowymi znacząco ogranicza straty, a unikatowy amulet The Rising Sun sprawia, że obrażenia od ognia leczą postać zamiast ją ranić. W praktyce oznacza to, że Czarnoksiężnika odzyskuje zdrowie z ataków, które normalnie byłyby śmiertelne.

GramTV przedstawia:

Pozostaje pytanie, co z losem demona przyjmującego na siebie niemal cały ciężar walki. Odpowiedź okazuje się zaskakująco prosta. W grze można znaleźć przeciwników o skrajnie wysokich odporności na różne typy obrażeń. Po ich związaniu stają się oni praktycznie niewzruszeni wobec ataków wrogów. W efekcie przywołaniec wytrzymuje ciosy, które z łatwością zabiłyby bohatera. Taki Czarnoksiężnika nie zadaje rekordowych obrażeń, choć odpowiednia broń potrafi przyspieszyć czyszczenie lokacji. Najważniejsze jest jednak to, że konfiguracja pozwala przetrwać starcia z każdym przeciwnikiem, w tym z nowymi bossami wprowadzonymi w dodatku. Obecnie twórcy gry nie ogłosili żadnych zmian osłabiających klasę. Trudno jednak przypuszczać, aby tak ekstremalna forma defensywy pozostała niezmieniona. Osoby zainteresowane przetestowaniem „nieśmiertelnego” Czarnoksiężnika powinny się więc pospieszyć, zanim balans zostanie skorygowany w jednej z nadchodzących aktualizacji.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.