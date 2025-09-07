Twórcy Days Gone pracują nad nowym projektem. Bend Studio stawia na multiplayer

Jak zdradza ogłoszenie o pracę, szykuje się nowy projekt od Bend Studio.

Bend Studio, stojące między innymi za Days Gone, wydaje się obierać kurs na nowy tytuł wieloosobowy przeznaczony na PlayStation. Sygnałem wskazującym na nowy kierunek jest niedawno odkryte ogłoszenie o pracę, na które zwrócił uwagę portal tech4gamers.

Bend Studio rekrutuje do nowej gry. Wszystko wskazuje na tytuł wieloosobowy

Jak wspomnieliśmy, do sieci trafiło nowe ogłoszenie o pracę w Bend Studio. W treści ogłoszenia wprost zaznaczono potrzebę posiadania „doświadczenia w rozwoju i projektowaniu gier wieloosobowych”. Poszukiwany jest „doświadczony i wizjonerski” lider, który obejmie przewodnictwo nad projektem będącym obecnie w fazie rozwoju.