Twórcy Days Gone pracują nad nowym projektem. Bend Studio stawia na multiplayer

Patrycja Pietrowska
2025/09/07 11:00
Jak zdradza ogłoszenie o pracę, szykuje się nowy projekt od Bend Studio.

Bend Studio, stojące między innymi za Days Gone, wydaje się obierać kurs na nowy tytuł wieloosobowy przeznaczony na PlayStation. Sygnałem wskazującym na nowy kierunek jest niedawno odkryte ogłoszenie o pracę, na które zwrócił uwagę portal tech4gamers.

Bend Studio
Bend Studio

Bend Studio rekrutuje do nowej gry. Wszystko wskazuje na tytuł wieloosobowy

Jak wspomnieliśmy, do sieci trafiło nowe ogłoszenie o pracę w Bend Studio. W treści ogłoszenia wprost zaznaczono potrzebę posiadania „doświadczenia w rozwoju i projektowaniu gier wieloosobowych. Poszukiwany jest „doświadczony i wizjonerski” lider, który obejmie przewodnictwo nad projektem będącym obecnie w fazie rozwoju.

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za podejmowanie decyzji, które wyznaczają kreatywną wizję, poziom jakości oraz emocjonalny ton gry. W tej roli będziesz dbać o to, by zespół był poinformowany, spójny, zmotywowany, zainspirowany i zaangażowany.

Ogłoszenie, choć w dalszej części bardziej ogólne, precyzuje, że rola ta wiąże się również z kierowaniem zespołem odpowiedzialnym za projektowanie oraz dopasowywaniem wizji kreatywnej tak, aby wspierała i udoskonalała systemy rozgrywki, mechanikę oraz cele związane z doświadczeniem gracza.

Warto przypomnieć, że zaledwie kilka miesięcy temu, w czerwcu, studio zmuszone było zwolnić około 30% swoich pracowników. Decyzję tę podjęto po anulowaniu rozwijanej wcześniej strzelanki typu live service.

Źródło:https://insider-gaming.com/bend-studio-hiring-for-a-new-multiplayer-game/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

