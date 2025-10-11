Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 nie celują w GOTY. Broche przyznaje, że kibicuje Megabonk

Patrycja Pietrowska
2025/10/11 15:00
0
0

Sandfall Interactive nie celuje w nagrody branżowe.

Clair Obscur: Expedition 33 jest uznawane za jeden z największych hitów 2025 roku, mający potencjał do rywalizacji o tytuł Gry Roku. Okazuje się jednak, że zdobycie tej nagrody nie było nigdy głównym założeniem studia. Szef Sandfall Interactive, Guillaume Broche, w rozmowie z PCGamesN wyjaśnił, dlaczego Sandfall już teraz czuje, iż osiągnął znacznie więcej, niż pierwotnie zamierzał.

Clair Obscur: Expedition 33
Dla Sandfall Interactive prawdziwy sukces wynika z reakcji społeczności. Broche podkreślił, że celem przy tworzeniu gier, przynajmniej dla niego osobiście, jest wywołanie emocji u ludzi. W związku z tym Clair Obscur: Expedition 33 już jest dla studia zwycięstwem, ponieważ cel ten został osiągnięty.

Tytuł Gry Roku nie jest czymś, do czego naprawdę dążymy; powinien być raczej konsekwencją stworzenia dobrej gry, a nie samym celem. Nasza filozofia jest taka, że już osiągnęliśmy znacznie więcej, niż chcieliśmy. Otrzymaliśmy tak wiele pięknych wiadomości od graczy z całego świata, którzy pisali, że gra zmieniła ich życie i pomogła im w trudnych chwilach. Jest w tym mnóstwo miłości, a my jesteśmy za to ogromnie wdzięczni.

To, po co tworzymy gry – przynajmniej z mojej perspektywy – to wywoływanie prawdziwego, emocjonalnego rezonansu u ludzi. [Clair Obscur: Expedition 33] już jest zwycięstwem, bo to się udało, więc nagroda byłaby po prostu miłym dodatkiem. To powiedziawszy, w tym roku jest tak wiele świetnych gier, że jeśli jej nie dostaniemy – to też w porządku. I tak będziemy szczęśliwi.

Mimo rywalizacji z największymi tytułami osobisty typ (choć, jak sam przyznaje, być może półserio) Brochego do miana Gry Roku 2025 to Megabonk. Tytuł stał się fenomenem na Steamie, który zaskakująco bije wszelkie rekordy. Broche przyznał, że spędza na Megabonk zdecydowanie zbyt dużo czasu, opisując grę jako „swoje życie” i żartobliwie prosząc o pomoc.

Jeśli chodzi o osobiste typy, nie wiem, czy to taki poważny wybór, ale spędzam teraz stanowczo za dużo czasu przy Megabonk. To całe moje życie. Ratujcie mnie!

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy na koniec, że Clair Obscur: Expedition 33 zadebiutowało 24 kwietnia 2025 roku. Gra trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy do lektury: Recenzja Clair Obscur: Expedition 33 - C’est magnifique!

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/rpg/sandfall-says-clair-obscur-expedition-33-winning-goty-isnt-something-we-aim-for-and-even-though-it-would-be-a-nice-little-bonus-its-rooting-for-megabonk/

News
RPG
GOTY
Gra roku
fantasy
turowy system walki
Kepler Interactive
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
Guillaume Broche
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

