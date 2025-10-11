Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 nie celują w GOTY. Broche przyznaje, że kibicuje Megabonk

Clair Obscur: Expedition 33 jest uznawane za jeden z największych hitów 2025 roku, mający potencjał do rywalizacji o tytuł Gry Roku. Okazuje się jednak, że zdobycie tej nagrody nie było nigdy głównym założeniem studia. Szef Sandfall Interactive, Guillaume Broche, w rozmowie z PCGamesN wyjaśnił, dlaczego Sandfall już teraz czuje, iż osiągnął znacznie więcej, niż pierwotnie zamierzał.

Clair Obscur: Expedition 33 nie musi wygrać GOTY. Broche przyznaje, że kibicuje Megabonk

Dla Sandfall Interactive prawdziwy sukces wynika z reakcji społeczności. Broche podkreślił, że celem przy tworzeniu gier, przynajmniej dla niego osobiście, jest wywołanie emocji u ludzi. W związku z tym Clair Obscur: Expedition 33 już jest dla studia zwycięstwem, ponieważ cel ten został osiągnięty.