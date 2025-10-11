Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 nie celują w GOTY. Broche przyznaje, że kibicuje Megabonk

Sandfall Interactive nie celuje w nagrody branżowe.
Clair Obscur: Expedition 33 jest uznawane za jeden z największych hitów 2025 roku, mający potencjał do rywalizacji o tytuł Gry Roku. Okazuje się jednak, że zdobycie tej nagrody nie było nigdy głównym założeniem studia. Szef Sandfall Interactive, Guillaume Broche, w rozmowie z PCGamesN wyjaśnił, dlaczego Sandfall już teraz czuje, iż osiągnął znacznie więcej, niż pierwotnie zamierzał.
Clair Obscur: Expedition 33 nie musi wygrać GOTY. Broche przyznaje, że kibicuje Megabonk
Dla Sandfall Interactive prawdziwy sukces wynika z reakcji społeczności. Broche podkreślił, że celem przy tworzeniu gier, przynajmniej dla niego osobiście, jest wywołanie emocji u ludzi. W związku z tym Clair Obscur: Expedition 33 już jest dla studia zwycięstwem, ponieważ cel ten został osiągnięty.
Tytuł Gry Roku nie jest czymś, do czego naprawdę dążymy; powinien być raczej konsekwencją stworzenia dobrej gry, a nie samym celem. Nasza filozofia jest taka, że już osiągnęliśmy znacznie więcej, niż chcieliśmy. Otrzymaliśmy tak wiele pięknych wiadomości od graczy z całego świata, którzy pisali, że gra zmieniła ich życie i pomogła im w trudnych chwilach. Jest w tym mnóstwo miłości, a my jesteśmy za to ogromnie wdzięczni.
To, po co tworzymy gry – przynajmniej z mojej perspektywy – to wywoływanie prawdziwego, emocjonalnego rezonansu u ludzi. [Clair Obscur: Expedition 33] już jest zwycięstwem, bo to się udało, więc nagroda byłaby po prostu miłym dodatkiem. To powiedziawszy, w tym roku jest tak wiele świetnych gier, że jeśli jej nie dostaniemy – to też w porządku. I tak będziemy szczęśliwi.
