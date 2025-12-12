Zaloguj się lub Zarejestruj

TankRat na The Game Awards 2025. Kepler Interactive pokazuje tytuł przypominający World of Tanks

Mikołaj Berlik
2025/12/12 02:11
Nowa gra akcji z maszynami zaskakuje tempem i klimatem postapo.

The Game Awards 2025 rozpoczęło się krótkimi, ale mocnymi zapowiedziami. Jedną z nich było TankRat – projekt Kepler Interactive, który już na pierwszy rzut oka przyciąga skojarzeniami z World of Tanks, ale szybko udowadnia, że idzie w zupełnie inną stronę. Twórcy stawiają na dynamiczną akcję, mniejsze maszyny i brutalny, postapokaliptyczny klimat.

TankRat
TankRat

TankRat – zwiastun na TGA

Tytuł skupia się na starciach z mechanicznymi wrogami w pustkowiach zniszczonego świata. Gracze pokierują niewielkimi maszynami, które zaskakują mobilnością i możliwością szybkiej przebudowy w trakcie rozgrywki. Zgodnie z opisem twórców „to, co zabierasz, staje się tym, kim jesteś”, co sugeruje, że system zbierania i wymiany elementów będzie kluczowym elementem zabawy. Rozgrywka stawia na tempo, wykorzystywanie słabości przeciwników oraz odbudowę własnej maszyny z pozostałości po zniszczonych jednostkach.

GramTV przedstawia:

Choć TankRat wizualnie może przypominać młodszego brata World of Tanks, zaprezentowany fragment pokazuje, że gra celuje w znacznie bardziej arcade’owe doświadczenie.

Tagi:

News
zwiastun
The Game Awards
czołgi
Kepler Interactive
The Game Awards 2025
Mikołaj Berlik
