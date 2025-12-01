Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 mówią wprost o wpływie sukcesu gry na studio

Gra Clair Obscur: Expedition 33 odniosła znaczący sukces, co zostało potwierdzone między innymi niedawnymi zwycięstwami podczas The Golden Joystick Awards 2025. Pomimo tego osiągnięcia, Guillaume Broche, dyrektor kreatywny Sandfall Interactive, nie uważa, aby miało to istotnie wpłynąć na funkcjonowanie studia. Broche podkreślił w wywiadzie, że tak gwałtowne zmiany w rozpoznawalności nie muszą przekładać się na dramatyczną ewolucję firmy czy samych pracowników.

Po sukcesach Clair Obscur: Expedition 33, studio nie zamierza się zmieniać

Studio zamierza kontynuować pracę dokładnie w taki sam sposób, jak w momencie rozpoczęcia projektu. Ich głównym celem pozostaje tworzenie gier, które są „szczere i autentyczne”, oraz pisanie historii zdolnych do poruszenia odbiorców. To podejście będzie priorytetem w ich dalszej pracy.