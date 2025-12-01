Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 mówią wprost o wpływie sukcesu gry na studio

Gra Clair Obscur: Expedition 33 odniosła znaczący sukces, co zostało potwierdzone między innymi niedawnymi zwycięstwami podczas The Golden Joystick Awards 2025. Pomimo tego osiągnięcia, Guillaume Broche, dyrektor kreatywny Sandfall Interactive, nie uważa, aby miało to istotnie wpłynąć na funkcjonowanie studia. Broche podkreślił w wywiadzie, że tak gwałtowne zmiany w rozpoznawalności nie muszą przekładać się na dramatyczną ewolucję firmy czy samych pracowników.
Po sukcesach Clair Obscur: Expedition 33, studio nie zamierza się zmieniać
Studio zamierza kontynuować pracę dokładnie w taki sam sposób, jak w momencie rozpoczęcia projektu. Ich głównym celem pozostaje tworzenie gier, które są „szczere i autentyczne”, oraz pisanie historii zdolnych do poruszenia odbiorców. To podejście będzie priorytetem w ich dalszej pracy.
Mam wrażenie, że dramatyczne zmiany niekoniecznie oznaczają, że my jako ludzie musimy zmieniać się równie dramatycznie. Chcemy robić dokładnie to samo, co chcieliśmy robić na początku prac nad grą: tworzyć produkcje szczere i autentyczne oraz pisać historie, które poruszają i budują prawdziwą więź emocjonalną. I właśnie to zamierzamy kontynuować.
Nie chcemy zbyt mocno się rozrastać jako firma. W obecnej formie pracuje nam się świetnie, jako małemu zespołowi, i chcemy, żeby tak pozostało, bo jesteśmy szczęśliwi – a po co to zmieniać?
Broche szczególną uwagę poświęcił zdolności gry do wywoływania silnych reakcji emocjonalnych oraz poruszania graczy. Dodał, że jest to ten element, który studio chce pielęgnować w przyszłości. Dla deweloperów najbardziej uderzającą rzeczą i prawdziwą nagrodą w ich sercach jest reakcja emocjonalna, jaką gracze mieli na postacie i fabułę – to, jak bardzo przyjęli bohaterów i jak pomogli im oni przebrnąć przez trudne momenty w życiu. Broche uważa, że właśnie po to sztuka w ogóle istnieje: by wywoływać emocjonalną odpowiedź i być czymś, co porusza ludzi.
Ale najbardziej niezwykłe dla nas – i największą nagrodą w naszych sercach – jest emocjonalna reakcja graczy na bohaterów, na historię, to, jak bardzo ludzie pokochali te postacie i jak pomogły im przejść przez trudne momenty w życiu. Myślę, że właśnie po to istnieje sztuka: by wywoływać emocje i poruszać ludzi. I to jest coś, co chcemy robić nadal.