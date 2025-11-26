Ogłoszono trasę koncertową Clair Obscur: Expedition 33. Póki co brakuje Polski, ale to się może jeszcze zmienić

Wyróżniona nagrodami ścieżka dźwiękowa Loriena Testarda do gry Clair Obscur: Expedition 33 została w tym roku przearanżowana na potrzeby orkiestrowego koncertu, który odbył się podczas krótkiej trasy po Francji. Natychmiast wyprzedały się wszystkie występy, a organizatorzy zapowiadali, że międzynarodowe daty zostaną ujawnione w 2026 roku. Teraz potwierdzono pierwszą część trasy “A Painted Symphony”.

Ujawniono pierwszą część trasy koncertowej Clair Obscure

Seria koncertów rozpocznie się 18 marca w Berlinie, po czym zawita do Luksemburga, Brukseli i Rotterdamu. 8 kwietnia występ odbędzie się w londyńskim Eventim Apollo. Następnie muzycy odwiedzą szereg francuskich miast, a trasa zakończy się pod koniec maja w paryskiej Seine Musicale. Na wszystkich koncertach wystąpią kompozytor Lorien Testard oraz wokalistka Alice Duport-Percier, którym towarzyszyć będzie Curieux Orchestra. W mediach społecznościowych projektu Clair Obscur, napisano: