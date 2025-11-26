Zaloguj się lub Zarejestruj

Ogłoszono trasę koncertową Clair Obscur: Expedition 33. Póki co brakuje Polski, ale to się może jeszcze zmienić

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/26 17:30
Trasa orkiestrowa Clair Obscur: Expedition 33 oficjalnie ogłosiła pierwsze daty koncertów w Wielkiej Brytanii i Europie zaplanowane na początek 2026 roku.

Wyróżniona nagrodami ścieżka dźwiękowa Loriena Testarda do gry Clair Obscur: Expedition 33 została w tym roku przearanżowana na potrzeby orkiestrowego koncertu, który odbył się podczas krótkiej trasy po Francji. Natychmiast wyprzedały się wszystkie występy, a organizatorzy zapowiadali, że międzynarodowe daty zostaną ujawnione w 2026 roku. Teraz potwierdzono pierwszą część trasy “A Painted Symphony”.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Ujawniono pierwszą część trasy koncertowej Clair Obscure

Seria koncertów rozpocznie się 18 marca w Berlinie, po czym zawita do Luksemburga, Brukseli i Rotterdamu. 8 kwietnia występ odbędzie się w londyńskim Eventim Apollo. Następnie muzycy odwiedzą szereg francuskich miast, a trasa zakończy się pod koniec maja w paryskiej Seine Musicale. Na wszystkich koncertach wystąpią kompozytor Lorien Testard oraz wokalistka Alice Duport-Percier, którym towarzyszyć będzie Curieux Orchestra. W mediach społecznościowych projektu Clair Obscur, napisano:

A Painted Symphony oficjalnie rusza w 2026 roku trasą po Europie! Francuska seria koncertów była niesamowitym doświadczeniem i nie mogliśmy się doczekać planowania kolejnego etapu.

Marzec

  • 18 – Tempodrom, Berlin
  • 19 – Tempodrom, Berlin
  • 25 – La Rockhal, Esch-Sur-Alzette
  • 26 – Cirque Royal, Bruksela

Kwiecień

  • 5 – De Doelen, Rotterdam
  • 6 – De Doelen, Rotterdam
  • 8 – Eventim Apollo, Londyn
  • 23 – Zenith, Strasburg
  • 24 – Arena, Reims
  • 25 – Zenith, Nantes
  • 30 – Arkea Arena, Bordeaux

Maj

  • 2 – Zenith, Lille
  • 5 – The Hall, Zurych
  • 6 – Arena, Genewa
  • 7 – Teatro Arcimboldi, Mediolan
  • 27 – Zenith, Tuluza
  • 28 – Seine Musicale, Paryż
  • 29 – Seine Musicale, Paryż
  • 30 – Seine Musicale, Paryż

Bilety na “A Painted Symphony” trafią do sprzedaży 2 grudnia. Organizatorzy zapowiadają również kolejne terminy koncertów, w tym poza Europą, które mają zostać ogłoszone wkrótce i wtedy być może zobaczymy jeden z występów w Polsce. Na początku miesiąca wśród fanów wybuchła frustracja, gdy soundtrack do Clair Obscur: Expedition 33, mimo triumfu na World Soundtrack Awards 2025, nie otrzymał nominacji do Grammy.

W przygotowaniu znajduje się także aktorska adaptacja Expedition 33, w której chętnie wziąłby udział Glen Powell, o czym poinformował sam aktor. Studio Sandfall ogłosiło ostatnio darmową aktualizację gry z okazji 5 milionów sprzedanych egzemplarzy oraz zasugerowało, że w produkcji jest już kontynuacja.

Źródło:https://www.nme.com/news/gaming-news/clair-obscur-expedition-33-orchestral-tour-tickets-on-sale-dates-3912775

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

