Ogłoszono trasę koncertową Clair Obscur: Expedition 33. Póki co brakuje Polski, ale to się może jeszcze zmienić

Trasa orkiestrowa Clair Obscur: Expedition 33 oficjalnie ogłosiła pierwsze daty koncertów w Wielkiej Brytanii i Europie zaplanowane na początek 2026 roku.
Wyróżniona nagrodami ścieżka dźwiękowa Loriena Testarda do gry Clair Obscur: Expedition 33 została w tym roku przearanżowana na potrzeby orkiestrowego koncertu, który odbył się podczas krótkiej trasy po Francji. Natychmiast wyprzedały się wszystkie występy, a organizatorzy zapowiadali, że międzynarodowe daty zostaną ujawnione w 2026 roku. Teraz potwierdzono pierwszą część trasy “A Painted Symphony”.
Ujawniono pierwszą część trasy koncertowej Clair Obscure
Seria koncertów rozpocznie się 18 marca w Berlinie, po czym zawita do Luksemburga, Brukseli i Rotterdamu. 8 kwietnia występ odbędzie się w londyńskim Eventim Apollo. Następnie muzycy odwiedzą szereg francuskich miast, a trasa zakończy się pod koniec maja w paryskiej Seine Musicale. Na wszystkich koncertach wystąpią kompozytor Lorien Testard oraz wokalistka Alice Duport-Percier, którym towarzyszyć będzie Curieux Orchestra. W mediach społecznościowych projektu Clair Obscur, napisano:
A Painted Symphony oficjalnie rusza w 2026 roku trasą po Europie! Francuska seria koncertów była niesamowitym doświadczeniem i nie mogliśmy się doczekać planowania kolejnego etapu.
Marzec
18 – Tempodrom, Berlin
19 – Tempodrom, Berlin
25 – La Rockhal, Esch-Sur-Alzette
26 – Cirque Royal, Bruksela
Kwiecień
5 – De Doelen, Rotterdam
6 – De Doelen, Rotterdam
8 – Eventim Apollo, Londyn
23 – Zenith, Strasburg
24 – Arena, Reims
25 – Zenith, Nantes
30 – Arkea Arena, Bordeaux
Maj
2 – Zenith, Lille
5 – The Hall, Zurych
6 – Arena, Genewa
7 – Teatro Arcimboldi, Mediolan
27 – Zenith, Tuluza
28 – Seine Musicale, Paryż
29 – Seine Musicale, Paryż
30 – Seine Musicale, Paryż
Bilety na “A Painted Symphony” trafią do sprzedaży 2 grudnia. Organizatorzy zapowiadają również kolejne terminy koncertów, w tym poza Europą, które mają zostać ogłoszone wkrótce i wtedy być może zobaczymy jeden z występów w Polsce. Na początku miesiąca wśród fanów wybuchła frustracja, gdy soundtrack do Clair Obscur: Expedition 33, mimo triumfu na World Soundtrack Awards 2025, nie otrzymał nominacji do Grammy.
W przygotowaniu znajduje się także aktorska adaptacja Expedition 33, w której chętnie wziąłby udział Glen Powell, o czym poinformował sam aktor. Studio Sandfall ogłosiło ostatnio darmową aktualizację gry z okazji 5 milionów sprzedanych egzemplarzy oraz zasugerowało, że w produkcji jest już kontynuacja.
