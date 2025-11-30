Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy Hollow Knight: Silksong odpuszczają walkę o GOTY. Wskazują, kto zgarnie statuetkę

Jakub Piwoński
2025/11/30 15:30
0
0

Team Cherry poddaje się bez walki? Czy kontrowersje wokół gry stały się za bardzo uciążliwe?

Twórcy Hollow Knight: Silksong nie spodziewają się w tym roku triumfować na The Game Awards. Współzałożyciel Team Cherry, William Pellen, w rozmowie z Bloombergiem stwierdził, że statuetka Gry Roku najpewniej powędruje do Clair Obscur: Expedition 33.

Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong

Hollow Knight: Silksong przegra z Clair Obscur: Expedition 33

Zapytany, czy studio wybiera się na grudniową galę, Pellen odparł dyplomatycznie: „Może nie. Jesteśmy dość zajęci”. Po chwili dodał jednak znacznie bardziej konkretnie:

Myślę, że w tym roku jesteśmy bezpieczni. Myślę, że Expedition 33 wygra. Jest wyjątkowa i ogólnie łatwa do przyjęcia. Tymczasem my jesteśmy na krawędzi, gdzie gra podoba się jednym, a innych irytuje.

GramTV przedstawia:

W wywiadzie nie zabrakło również odniesień do kontrowersji wokół poziomu trudności Silksonga, który od premiery we wrześniu nie schodzi z języków graczy. Deweloper Ari Gibson tłumaczył, że gra pozwala łagodzić wyzwania dzięki eksploracji, nauce czy alternatywnym ścieżkom. Dla części społeczności to jednak za mało. Niemal od razu po premierze zaczęły pojawiać się mody zwiększające lub zmniejszające obrażenia oraz liczbę punktów zdrowia.

Choć Team Cherry podkreśla, że rozumie różne podejścia do trudności, wygląda na to, że Silksong będzie wciąż polaryzować graczy — w przeciwieństwie do Expedition 33, które według Pellena ma dużo większe szanse na powszechne uznanie. Nie da się jednak ukryć, że te słowa wskazują poddanie się bez walki.

Źródło:https://www.eurogamer.net/hollow-knight-silksong-dev-thinks-clair-obscur-expedition-33-will-win-game-of-the-year-its-exceptional-and-broadly-palatable

Tagi:

News
Hollow Knight: Silksong
Clair Obscur: Expedition 33
Team Cherry
GOTY
The Game Awards
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

