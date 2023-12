Twórcy Call of Duty reagują na żart Kratosa. Christopher Judge pod ostrzałem

Mikołaj Ciesielski

Wystąpienie aktora na The Game Awards 2023 nie spodobało się również innym osobom związanym z branżą gier wideo.

W trakcie The Game Awards 2023 Christopher Judge wyśmiał długość kampanii fabularnej w Call of Duty: Modern Warfare 3. Aktor użyczający głosu Kratosowi w God of War: Ragnarok stwierdził bowiem, że jego ubiegłoroczne przemówienie było dłuższe od wspomnianego elementu tegorocznej odsłony popularnego cyklu. Jak można się było spodziewać, żart nie przypadł wszystkim do gustu, a niektórzy twórcy serii Call of Duty postanowili zareagować i skomentować wystąpienie Judge’a. Christopher Judge skrytykowany za żart na The Game Awards 2023. Twórcy Call of Duty odpowiadają Kratosowi Reakcja widowni na żart Christophera Judge’a była w większości pozytywna, choć realizator pokazał kilka zszokowanych osób, które najwyraźniej nie spodziewały się tak dosadnych docinek. Niemniej jednak aktor dokończył swoje przemówienie i wręczył nagrodę za najlepszy występ, którą otrzymał Neil Newbon za rolę Astariona w Baldur’s Gate 3. Jak natomiast na całą sytuację zareagowali twórcy serii Call of Duty?

Darcy Sandall ze Sledgehammer Games opublikowała wpis na portalu społecznościowym X (wcześniej Twitter), w którym podkreśliła, że twórcy serii Call of Duty słyszeli „wiele gorszych rzeczy”. Deweloperka zaznaczyła jednak, że nie spodziewałaby się tego typu komentarzy od kolegi z branży i to w dodatku na wydarzeniu, które „miało uczcić tegoroczne osiągnięcia w grach”. Sandall dodała również, że żart był nie na miejscu, zwłaszcza biorąc pod uwagę różnego rodzaju wycieki na temat kulisów produkcji Call of Duty: Modern Warfare 3 Wpis Darcy Sandall został już usunięty, podobnie jak posty i komentarze kilku innych deweloperów związanych z serią Call of Duty. Dzięki redakcji Charlie INTEL możemy jednak zapoznać się z ich treścią. Okazuje się, że na żart Christophera Judge’a zareagował również Ajinkya Limaye – były deweloper Infinity Ward – który postanowił odpowiedzieć aktorowi w nieco ostrzejszy i bardziej uszczypliwy sposób. To całkiem „zabawne”, ale statystyki, w których Call of Duty absolutnie niszczy wszystkie gry God of War (prawdopodobnie razem wzięte), są jeszcze śmieszniejsze – napisał Limaye.

