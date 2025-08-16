Konflikt na planie Avengers: Doomsday. Robert Downey Jr. wymusił zmiany, napięcie miedzy aktorami rośnie

Na planie miało dojść do ostrej sprzeczki między dwiema gwiazdami, która poskutkowała zmianami w scenariuszu.

Zdjęcia do Avengers: Doomsday trwają w Wielkiej Brytanii od kwietnia. Choć od kilku tygodni produkcja przeniosła się do wnętrz i przestały pojawiać się zdjęcia z planu, poznaliśmy wiele szczegółów dotyczących fabuły, w tym głównego winowajcę niszczenia światów i pojawienia się Doktora Dooma. Teraz zaczęły napływać doniesienia o trudnościach, z jakimi mierzą się twórcy. Najnowsze informacje dotyczą Roberta Downeya Jr. i jego decyzji, która doprowadziła do zaplanowania aż trzech tygodni dodatkowych zdjęć. Avengers: Doomsday – konflikt na planie dwóch gwiazd W najnowszym odcinku podcastu The Hot Mic dziennikarz Jeff Sneider ujawnił kulisy pracy na planie. Okazuje się, że Robert Downey Jr. chciał osobiście wystąpić w kostiumie Doktora Dooma, chociaż pierwotnie planowano, że na planie pojawi się jego dubler.

Mieli dublera ciała i dublera twarzy, a Robert stał poza planem i czytał kwestie. I najwyraźniej po dwóch czy trzech tygodniach powiedział: „To nie działa. Chcę nakręcić wszystko osobiście w kostiumie” – zdradził Sneider. Decyzja aktora sprawiła, że konieczne okazało się rozszerzenie harmonogramu i zaplanowanie dodatkowych dni zdjęciowych. Choć pierwotnie Marvel i Disney chcieli odciążyć Downeya Jr. poprzez wykorzystanie dubletów, to w ostatecznym rozrachunku wszyscy zgodzili się, że jego udział we wszystkich ujęciach doda filmowi autentyczności. Sneider podzielił się również informacjami o atmosferze na planie. Ta ma nie być najlepsza ze względu na ego niektórych gwiazd. Dysfunkcja, o której słyszałem, jest drugą największą po tej znanej z planu filmów Szybcy i wściekli. Wspominaliśmy o incydencie zza kulis wcześniej w tym roku, nie chciałem wchodzić w szczegóły, a ktoś pewnie zrobił z tego coś bardziej dramatycznego niż było w rzeczywistości, ale… tak, myślę, że na planie jest dużo testosteronu i dużo ego. Wiele osób uważa, że zna najlepszą drogę. Ostatecznie jednak liczy się tylko jedna droga i należy ona do Roberta Downeya Jr. – powiedział dziennikarz.

Choć tego rodzaju napięcia nie są niczym niezwykłym w wielkich produkcjach, to w przypadku Avengers: Doomsday miało dojść do wyjątkowo ostrego starcia. Według nieoficjalnych doniesień konflikt między dwójką aktorów stał się tak poważny, że sceny z udziałem ich postaci zostały zmienione lub całkowicie usunięte ze scenariusza. Za reżyserię odpowiadają bracia Russo, a scenariusz napisał Stephen McFeely. W potwierdzonej obsadzie znaleźli się Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd i Robert Downey Jr., a także Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen i Lewis Pullman. Dołączą do nich gwiazdy Fantastycznej Czwórki: Pierwszych kroków, czyli Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach i Joseph Quinn, oraz aktorzy z serii X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden i Channing Tatum. Przypomnijmy, że Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars pojawi się rok później, czyli 17 grudnia 2027 roku.

