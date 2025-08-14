Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracz Team Fortress 2 zniszczył złotą patelnię wartą 7 tys. dolarów. Zrobił to już drugi raz

Mikołaj Berlik
2025/08/14 11:30
0
0

Golden Pan to jeden z najcenniejszych przedmiotów w grze, a jego utrata budzi zdumienie wśród społeczności.

Ponad rok po pierwszym incydencie gracz Team Fortress 2 o nicku Gregarious ponownie trwale zniszczył złotą patelnię (Golden Pan). Tym razem odzyskanie przedmiotu wydaje się jednak mało prawdopodobne, ponieważ Valve rzadko przywraca obecnie skasowane obiekty.

Team Fortress 2

Golden Pan – symbol statusu w TF2

Złota patelnia to rzadki wariant broni do walki wręcz wykonany z australium. Oprócz unikalnego wyglądu sprawia, że pokonani przeciwnicy zamieniają się w złote statuetki. Przedmiot posiada profesjonalną serię zabójstw i jakość kuriozum. Jego zdobycie lub utrata są ogłaszane całemu serwerowi, co podkreśla jego wyjątkowość.

GramTV przedstawia:

Według serwisu backpack.tf Golden Pan wyceniany jest na około 4 tys. kluczy do skrzynek, co przekłada się na blisko 6770 dolarów. Na rynku zdarzają się jednak transakcje w niższych kwotach, a szczególnie rzadkie wersje potrafią osiągać wartość kilkukrotnie wyższą.

Gregarious po raz pierwszy zniszczył swoją patelnię ponad rok temu, rzekomo będąc pod wpływem, a Valve ostatecznie zwróciło mu przedmiot. Teraz sytuacja się powtórzyła, lecz społeczność jest zgodna, że tym razem historia raczej nie skończy się happy endem. Strata tak cennego przedmiotu na stałe to rzadkość, ale przypadek Gregariousa pokazuje, że w TF2 możliwe jest absolutnie wszystko.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/fps/team-fortress-2-player-cooks-themselves-by-destroying-a-golden-frying-pan-worth-usd6-800-for-the-second-time/

News
PC
multiplayer
Team Fortress 2
kontrowersje
Mikołaj Berlik
