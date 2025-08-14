Gracz Team Fortress 2 zniszczył złotą patelnię wartą 7 tys. dolarów. Zrobił to już drugi raz

Golden Pan to jeden z najcenniejszych przedmiotów w grze, a jego utrata budzi zdumienie wśród społeczności.

Ponad rok po pierwszym incydencie gracz Team Fortress 2 o nicku Gregarious ponownie trwale zniszczył złotą patelnię (Golden Pan). Tym razem odzyskanie przedmiotu wydaje się jednak mało prawdopodobne, ponieważ Valve rzadko przywraca obecnie skasowane obiekty.

Golden Pan – symbol statusu w TF2

Złota patelnia to rzadki wariant broni do walki wręcz wykonany z australium. Oprócz unikalnego wyglądu sprawia, że pokonani przeciwnicy zamieniają się w złote statuetki. Przedmiot posiada profesjonalną serię zabójstw i jakość kuriozum. Jego zdobycie lub utrata są ogłaszane całemu serwerowi, co podkreśla jego wyjątkowość.