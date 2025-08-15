Zaloguj się lub Zarejestruj

Call of Duty: Black Ops 7 z datą premiery. Nintendo Switch 2 bez wersji gry

Mikołaj Berlik
2025/08/15 13:42
0
0

Nowa odsłona kultowej serii trafi na rynek w listopadzie, ale ominie część graczy.

Activision Blizzard potwierdziło, że Call of Duty: Black Ops 7 zadebiutuje 14 listopada 2025 roku. Produkcja ukaże się na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC, jednak zabraknie jej na Nintendo Switch 2, mimo wcześniejszych zapowiedzi współpracy Microsoftu z Nintendo. Według insidera billbil-kun, nie wiadomo, czy w przyszłości powstanie wersja na nową konsolę.

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7

Black Ops 7 – powrót do wątków z Black Ops II

Fabuła będzie kontynuacją historii znanej z Black Ops II. Po dekadzie od wydarzeń z tamtej gry David Mason i jego zespół wyruszą w pościg za przeciwnikiem, który wykorzystuje strach jako broń. Kampania ma zaoferować intensywne zwroty akcji i widowiskowe misje, a za produkcję odpowiadają studia Treyarch i Raven Software.

Szczególnie duże emocje wśród fanów wzbudza zapowiedź powrotu trybu Zombie w rozbudowanej wersji kooperacyjnej. W połączeniu z ewolucją systemu omnimovement z Black Ops 6, gracze mogą liczyć na jeszcze szybsze i bardziej dynamiczne starcia w trybie wieloosobowym.

GramTV przedstawia:

Przedsprzedaż ruszy 20 sierpnia po wydarzeniu Gamescom Opening Night Live. Cena wersji pudełkowej wyniesie 79,99 euro (ok. 340 złotych). Black Ops 7 zapowiada się jako jeden z największych hitów tegorocznej jesieni.

Źródło:https://wccftech.com/call-of-duty-black-ops-7-launch-november-14-no-switch-2/

Tagi:

News
data premiery
PC
Call of Duty
Call of Duty: Black Ops
PlayStation 5
call of duty 7
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112