Call of Duty: Black Ops 7 z datą premiery. Nintendo Switch 2 bez wersji gry

Activision Blizzard potwierdziło, że Call of Duty: Black Ops 7 zadebiutuje 14 listopada 2025 roku. Produkcja ukaże się na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC, jednak zabraknie jej na Nintendo Switch 2, mimo wcześniejszych zapowiedzi współpracy Microsoftu z Nintendo. Według insidera billbil-kun, nie wiadomo, czy w przyszłości powstanie wersja na nową konsolę.

Black Ops 7 – powrót do wątków z Black Ops II

Fabuła będzie kontynuacją historii znanej z Black Ops II. Po dekadzie od wydarzeń z tamtej gry David Mason i jego zespół wyruszą w pościg za przeciwnikiem, który wykorzystuje strach jako broń. Kampania ma zaoferować intensywne zwroty akcji i widowiskowe misje, a za produkcję odpowiadają studia Treyarch i Raven Software.