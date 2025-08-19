Call of Duty: Black Ops 7 na gamescom 2025. Zobaczcie zwiastun nowej odsłony

Call of Duty: Black Ops 7 zaprezentowane na gamescom 2025 Opening Night Live
W zaprezentowanym w trakcie gamescom Opening Night Live zwiastunie nie zabrakło zarówno scenek przerywnikowych z kampanii fabularnej, jak i fragmentów rozgrywki. Wspomniany trailer pozwolił również rzucić okiem na kilka lokacji. Nie zabrakło także ujęć prezentujących tryb zombie, a całość znajdziecie na dole wiadomości.
Jest rok 2035. Świat stoi na krawędzi chaosu, pogrążony w brutalnym konflikcie i wojnie psychologicznej po wydarzeniach znanych z kultowych Black Ops 2 i Black Ops 6. David Mason dowodzi tajną misją elitarnego zespołu JSOC w rozległym, śródziemnomorskim mieście Avalon. Na miejscu odkrywają misternie uknuty spisek, który nie tylko pogrąży świat w jeszcze większym chaosie, lecz także zmusi ich do konfrontacji z mrocznymi wspomnieniami z przeszłości – czytamy w opisie gry na Steam.
Na koniec warto dodać, że premiera Call of Duty: Black Ops 7 zaplanowana jest na 14 listopada 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra zmierza na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.