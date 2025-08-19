Zaloguj się lub Zarejestruj

Call of Duty: Black Ops 7 na gamescom 2025. Zobaczcie zwiastun nowej odsłony

Mikołaj Ciesielski
2025/08/19 20:15
2
0

Premiera w listopadzie.

Już jakiś czas temu zapowiedziano, że Call of Duty: Black Ops 7 zostanie zaprezentowane na gamescom Opening Night Live. Obietnica została dotrzymana. Nowa odsłona serii Call of Duty otworzyła tegoroczny pokaz otwierający targi gamescom w Kolonii.

Call of Duty: Black Ops 7
Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7 zaprezentowane na gamescom 2025 Opening Night Live

W zaprezentowanym w trakcie gamescom Opening Night Live zwiastunie nie zabrakło zarówno scenek przerywnikowych z kampanii fabularnej, jak i fragmentów rozgrywki. Wspomniany trailer pozwolił również rzucić okiem na kilka lokacji. Nie zabrakło także ujęć prezentujących tryb zombie, a całość znajdziecie na dole wiadomości.

Jest rok 2035. Świat stoi na krawędzi chaosu, pogrążony w brutalnym konflikcie i wojnie psychologicznej po wydarzeniach znanych z kultowych Black Ops 2 i Black Ops 6. David Mason dowodzi tajną misją elitarnego zespołu JSOC w rozległym, śródziemnomorskim mieście Avalon. Na miejscu odkrywają misternie uknuty spisek, który nie tylko pogrąży świat w jeszcze większym chaosie, lecz także zmusi ich do konfrontacji z mrocznymi wspomnieniami z przeszłości – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że premiera Call of Duty: Black Ops 7 zaplanowana jest na 14 listopada 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami gra zmierza na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Źródło:https://youtu.be/egA6Pj485eA

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
2
FallingStickman
Gramowicz
Dzisiaj 21:08
dariuszp napisał:

Ciekaw jestem co fani COD-a o tym myślą. Bo wiecie co mi to przypomina? Battlefield 2042. Nie mówiąc o tym że walki z gigantycznym przeciwnikiem jak w serii Arkham? W COD? 

Ja tam CoDa lubię i ze wszystkich trybów zawsze preferowałem kampanię, ale jak mam być szczery, to jakoś wyjątkowo nieciekawie to wygląda. Wciskają MP na siłę do czegoś, co powinno być singlem, a to tego mam wrażenie, że zaczynają się cofać pod względtem technicznym, bo z roku na rok te CoDy wyglądają coraz słabiej. Pownni porzucić w końcu PS4 i Xboxa One.

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 20:45

Ciekaw jestem co fani COD-a o tym myślą. Bo wiecie co mi to przypomina? Battlefield 2042. Nie mówiąc o tym że walki z gigantycznym przeciwnikiem jak w serii Arkham? W COD? 




