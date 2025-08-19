Call of Duty: Black Ops 7 na gamescom 2025. Zobaczcie zwiastun nowej odsłony

Jest rok 2035. Świat stoi na krawędzi chaosu, pogrążony w brutalnym konflikcie i wojnie psychologicznej po wydarzeniach znanych z kultowych Black Ops 2 i Black Ops 6. David Mason dowodzi tajną misją elitarnego zespołu JSOC w rozległym, śródziemnomorskim mieście Avalon. Na miejscu odkrywają misternie uknuty spisek, który nie tylko pogrąży świat w jeszcze większym chaosie, lecz także zmusi ich do konfrontacji z mrocznymi wspomnieniami z przeszłości – czytamy w opisie gry na Steam.