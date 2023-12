„Moje przemówienie jest dłuższe od kampanii tegorocznego CoD” – aktor podkładający głoś Kratosa masakruje MW3

Kratos nie bierze jeńców i podczas The Game Awards wyśmiał długość kampanii Call of Duty: Modern Warfare 3.

Christopher Judge to aktor wcielający się w Kratosa w God of War Ragnarok. Za swoją rolę otrzymał podczas ubiegłorocznego The Game Awards nagrodę dla najlepszego występu w grze. Jego długie przemówienie z podziękowaniami stało się punktem kulminacyjnym gali i zdobyło wielką popularność w sieci. Judge powrócił jako prezenter w tegorocznej edycji The Game Awards, gdzie wbił szpilę w Call of Duty: Modern Warfare 3.