Call of Duty: Modern Warfare 3 powstało w niecałe 1,5 roku. Doniesienia o crunchu i nie tylko

Redaktor Bloomberga informuje, że większość gier z serii Call of Duty powstaje w mniej więcej trzy lata. Sledgehammer Games otrzymało natomiast mniej niż połowę tego czasu, ponieważ grę stworzono rzekomo w 16 miesięcy . Dodatkowo twórcy Call of Duty: Modern Warfare 3 mają obawiać się reakcji Microsoftu, który niedawno sfinalizował przejęcie Activision Blizzard . Deweloperzy mają nadzieję, że amerykańska firma nie oceni ich „zbyt surowo” za negatywny odbiór wspomnianej produkcji, który wynika ze skróconego cyklu rozwoju, na który nie mieli żadnego wpływu.

Już tydzień temu w sieci pojawiły się informacje, że Call of Duty: Modern Warfare 3 oferuje najkrótszą kampanię fabularną w historii serii . Spotkało się to oczywiście z krytyką ze strony graczy. W sieci pojawiły się jednak kolejne niepokojące doniesienia na temat wspomnianej produkcji. Jason Schreier – znany branżowy insider i dziennikarz – informuje bowiem, że Sledgehammer Games miało zaledwie „niecałe” 1,5 roku na przygotowanie tegorocznej odsłony serii Call of Duty.

Jason Schreier przypomina również, że Call of Duty: Modern Warfare 3 miało być początkowo być wyłącznie DLC do ubiegłorocznej odsłony serii. Redaktor Bloomberga informuje, że w ciągu pierwszych kilku miesięcy produkcji „plan pozostawał niejednoznaczny”. Część deweloperów twierdzi, że zostało wprost poinformowanych, że pracują nad rozszerzeniem, a reszta zespołu również miała wrażenie, że pracuje nad dodatkiem. Zmieniło się to jednak na późniejszym etapie rozwoju gry, gdy okazało się, że ma być to pełnoprawna odsłona cyklu.

Rzecznik Activision twierdzi natomiast, że Call of Duty: Modern Warfare 3 od początku miało być „grą premium”, co nie pokrywa się z relacjami deweloperów, na które powołuje się Schreier. Skrócony cykl rozwoju spowodował, że twórcy musieli pracować nocami i weekendami, aby ukończyć produkcję na czas. Redaktor Bloomberga dodaje, że zespół „poczuł się zdradzony” przez Activision Blizzard, ponieważ po Call of Duty: Vanguard obiecano im, że podobna sytuacja nie będzie miała miejsca.