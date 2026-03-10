Zaloguj się lub Zarejestruj

Helldivers 2 zainwestowało za mało w silnik strzelanki? Tak twierdzi CEO studia, ale planowana jest poprawa

Mikołaj Berlik
2026/03/10 16:00
Tytuł ma stać się jeszcze lepszy pod tym względem.

Strategiczna walka o stabilność w Helldivers 2 trwa. Shams Jorjani, dyrektor generalny studia Arrowhead, w szczerym wpisie na Discordzie przyznał, że zespół w przeszłości „niedoinwestował” w technologię napędzającą grę, co stało się przyczyną wielu błędów nękających obrońców Super Ziemi w ostatnim roku.

Helldivers 2 – silnik na „podtrzymywaniu życia”?

Głównym tematem dyskusji stał się silnik Autodesk Stingray, na którym opiera się Helldivers 2. Wyzwanie polega na tym, że technologia ta przestała otrzymywać oficjalne wsparcieproducenta już w 2018 roku. Arrowhead było wtedy w zaawansowanej fazie produkcji i zdecydowało się kontynuować prace na znanych fundamentach, zamiast ryzykować przenosiny na inny silnik (np. Unreal). Nakładanie kolejnych aktualizacji na przestarzałą technologię bez odpowiedniego wzmacniania jej „rdzenia” doprowadziło do problemów z wydajnością i gigantycznego rozmiaru plików na dysku.

Jorjani stwierdził wprost: „Niedoinwestowaliśmy w naszą technologię, ale w końcu coś z tym robimy”. Dodał też, że choć statystyki i nastroje graczy się poprawiają, studio wciąż nie jest w pełni zadowolone z obecnego stanu technicznego.

Przy okazji poruszono kwestię balansu gry, który często budzi emocje w społeczności. Jeden z przedstawicieli wsparcia technicznego Arrowhead wyjaśnił, że w studiu nie istnieje dedykowany „zespół ds. balansu”. Wszystkie zmiany są wysiłkiem zespołowym, a żaden deweloper nie może wprowadzać zmian w statystykach broni czy przeciwników bez nadzoru i akceptacji reszty ekipy.

Mimo problemów technicznych, machina wojenna Super Ziemi w Helldivers 2 nie zwalnia. Po niedawnych starciach z Cyborgami, studio przygotowuje kolejne cztery wątki fabularne (arcs), a reżyser kreatywny obiecuje częstsze dostawy nowej zawartości.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/third-person-shooter/helldivers-2-devs-underinvested-in-the-shooters-engine-arrowhead-ceo-admits-who-pledges-things-can-will-get-better-despite-recent-improvements/

