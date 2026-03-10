Helldivers 2 zainwestowało za mało w silnik strzelanki? Tak twierdzi CEO studia, ale planowana jest poprawa

Strategiczna walka o stabilność w Helldivers 2 trwa. Shams Jorjani, dyrektor generalny studia Arrowhead, w szczerym wpisie na Discordzie przyznał, że zespół w przeszłości „niedoinwestował” w technologię napędzającą grę, co stało się przyczyną wielu błędów nękających obrońców Super Ziemi w ostatnim roku.

Helldivers 2 – silnik na „podtrzymywaniu życia”?

Głównym tematem dyskusji stał się silnik Autodesk Stingray, na którym opiera się Helldivers 2. Wyzwanie polega na tym, że technologia ta przestała otrzymywać oficjalne wsparcieproducenta już w 2018 roku. Arrowhead było wtedy w zaawansowanej fazie produkcji i zdecydowało się kontynuować prace na znanych fundamentach, zamiast ryzykować przenosiny na inny silnik (np. Unreal). Nakładanie kolejnych aktualizacji na przestarzałą technologię bez odpowiedniego wzmacniania jej „rdzenia” doprowadziło do problemów z wydajnością i gigantycznego rozmiaru plików na dysku.