Spoilery już od samego początku? Tak to wygląda naprawdę w Clair Obscur: Expedition 33

Okazuje się, że studio Sandfall Interactive od samego początku bawiło się z graczami w kotka i myszkę. Raphael Joffres, szef działu audio i projektant muzyki w Clair Obscur: Expedition 33, potwierdził podczas tegorocznej konferencji GDC 2026, że ścieżka dźwiękowa gry zawiera gigantyczne spoilery dotyczące zakończenia – i to już od pierwszego utworu.

Clair Obscur: Expedition 33 – fabuła zdradzona w ścieżce dźwiękowej

Joffres przyznał, że pierwszy utwór, który słyszymy w Lumiere na samym początku przygody, zdradza całą fabułę, w tym tożsamość finałowych bossów. Twórcy zastosowali jednak sprytny zabieg, dzięki któremu przy pierwszym podejściu niemal niemożliwe jest ich wyłapanie. Na początku gry teksty piosenek są mieszanką francuskiego, angielskiego oraz całkowicie zmyślonego języka. W miarę postępów w fabule, utwory stają się coraz bardziej zrozumiałe, by w finale przejść całkowicie na język angielski.