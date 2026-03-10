Zaloguj się lub Zarejestruj

Spoilery już od samego początku? Tak to wygląda naprawdę w Clair Obscur: Expedition 33

Mikołaj Berlik
2026/03/10 18:30
Muzyczne spoilery ukryte wprost przed uszami graczy

Okazuje się, że studio Sandfall Interactive od samego początku bawiło się z graczami w kotka i myszkę. Raphael Joffres, szef działu audio i projektant muzyki w Clair Obscur: Expedition 33, potwierdził podczas tegorocznej konferencji GDC 2026, że ścieżka dźwiękowa gry zawiera gigantyczne spoilery dotyczące zakończenia – i to już od pierwszego utworu.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 – fabuła zdradzona w ścieżce dźwiękowej

Joffres przyznał, że pierwszy utwór, który słyszymy w Lumiere na samym początku przygody, zdradza całą fabułę, w tym tożsamość finałowych bossów. Twórcy zastosowali jednak sprytny zabieg, dzięki któremu przy pierwszym podejściu niemal niemożliwe jest ich wyłapanie. Na początku gry teksty piosenek są mieszanką francuskiego, angielskiego oraz całkowicie zmyślonego języka. W miarę postępów w fabule, utwory stają się coraz bardziej zrozumiałe, by w finale przejść całkowicie na język angielski.

Decyzja o „zaspoilerowaniu” własnej gry była celowa. Twórcy chcieli, aby osoby przechodzące tytuł po raz drugi miały zupełnie inną perspektywę na teksty piosenek, znając już kontekst i lore świata. To swoiste „audialne Easter eggi”. Śledztwa prowadzone przez użytkowników Reddita już wcześniej sugerowały, że muzyka może skrywać tajemnice, ale GDC 2026 przyniosło pierwsze oficjalne potwierdzenie od deweloperów.

GramTV przedstawia:

Przy okazji panelu twórcy zdradzili, że przy projektowaniu świata i dynamiki gry inspirowali się m.in. anime Fire Force (twórcy Soul Eater). Sandfall Interactive chciało stworzyć unikalny miks zachodniej estetyki z duchem klasycznych JRPG, co jak widać, przełożyło się również na niezwykle ambitną strukturę ścieżki dźwiękowej.

Przypomnijmy, że Clair Obscur: Expedition 33 pojawiło się na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/rpg/the-first-track-spoils-the-whole-game-clair-obscur-expedition-33-devs-confirm-they-were-filling-your-ears-with-spoilers-the-entire-time/

News
PC
RPG
muzyka
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Clair Obscur: Expedition 33
Sandfall Interactive
Clair Obscur
Mikołaj Berlik
