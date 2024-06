Twórcy Avowed o mechanice wyborów i konsekwencji. „Staramy się zapewnić wiele możliwości”

W wywiadzie dla wspomnianego powyżej serwisu Game Informer poruszony został temat mechaniki wyborów i konsekwencji w nadchodzącym RPG studia Obsidian Entertainment. Reżyserka gry, Carrie Patel, ujawniła, że te elementy mają rozwijać się w trakcie gry, a gracze mogą spodziewać się „wielu możliwości” w tym zakresie.

Wybór i konsekwencje to coś, co rozwija się dla gracza w trakcie gry. Są wybory, których dokonasz i będą miały natychmiastowe skutki, są takie, których efekty zobaczysz może kilka godzin później, a skutki niektórych z nich zobaczysz na samym końcu gry [...]. Ale wraz z tym masz wybory, które są bardzo intymne i mają wpływ na konkretne postacie, a niektóre naprawdę wpływają na stan całych osad w Living Lands i samo Living Lands w ogóle. Jeśli chodzi o wybór, naprawdę staramy się zapewnić graczowi wiele możliwości. – przekazała Carrie Patel.

W Avowed wybory wpłyną również na poziom zaufania, jakim darzyć nas będą napotkane w świecie gry postacie. Według Carrie Patel niektóre z decyzji mogą „nagrodzić lub prześladować” gracza po wielu godzinach, a samo zakończenie jest „wynikiem wyborów dokonanych po drodze”.

To nie jest tak, że po prostu docierasz do końca i wybierasz swoje zakończenie. Tak naprawdę zakończenie jest wynikiem wyborów dokonanych po drodze. [...] Ale tak, na pewno będziesz miał momenty, gdy sposób dokonania pewnych wyborów lub sposób, w jaki potraktowałeś pewne postacie na początku gry, powróci, by cię nagrodzić lub prześladować, lub prawdopodobnie po trochu jedno i drugie kilka godzin później, kiedy spotkasz te postacie – sojuszników i przeciwników. – kontynuuje reżyserka gry Avowed.