Avowed niczym The Outer Worlds. Wiemy, ile czasu zajmie ukończenie nowego RPG

Podobnie jak The Outer Worlds, Avowed ma szereg otwartych stref, które są połączone i odblokowywane w trakcie gry, a nie jedną gigantyczną mapę, którą można przejść od początku do końca. I tak pod względem struktury zadań, struktury narracji, jest ona również znacznie bliższa The Outer Worlds [a nie The Elder Scrolls V: Skyrim – dop. red.] – dodaje reżyserka.