Dlaczego Avowed jest tak kolorowe? Obsidian Entertainment odpowiada

Hansen wyjaśnia, że dzięki takiem zabiegowi gracze mają poczucie, jakby przenieśli się do „starszego świata”, ponieważ wspomniana paleta kolorów kojarzy się z historią. Obsidian Entertainment zdecydowało się jednak na inne podejście, ponieważ Living Lands – w którym rozgrywa się akcja Avowed – to „egzotyczne i bardzo niebezpieczne miejsce”.

Kiedy ludzie myślą o egzotyce i niebezpieczeństwie, to przychodzą im na myśl takie rzeczy jak zatrute żaby i wszystkie te bardzo żywe formy niebezpieczeństwa. Chcieliśmy wykorzystać to również tutaj, ale w Avowed są też obszary, w których jest to nieco bardziej wyciszone. Możemy bawić się tymi kontrastami i dwoistością – informuje Hansen.