Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórca wyczekiwanego science fiction kategorycznie odrzuca AI. „Wolałbym umrzeć, niż użyć sztucznej inteligencji w filmie”

Jakub Piwoński
2025/10/27 13:30
1
0

Już 7 listopada zadebiutuje nowy Frankenstein. Co o AI myśli jego twórca?

Debata o roli sztucznej inteligencji w sztuce i filmie nabiera tempa. Dla jednych to nieunikniona przyszłość, dla innych – zagrożenie dla ludzkiej kreatywności. Wśród tych drugich znalazł się Guillermo del Toro, który w najnowszym wywiadzie stanowczo odciął się od możliwości wykorzystania AI w swojej twórczości.

Guillermo del Toro
Guillermo del Toro

Guillermo del Toro krytycznie o sztucznej inteligencji

Podczas rozmowy z NPR, promując nadchodzącego Frankensteina, reżyser powiedział wprost:

Sztuczna inteligencja, a zwłaszcza generatywna – nie interesuje mnie to i nigdy mnie to nie zainteresuje. Mam 61 lat i mam nadzieję, że uda mi się pozostać obojętnym na jej używanie, dopóki nie padnę. Swego czasu ktoś zapytał mnie o moje stanowisko w tej sprawie. Odpowiedziałem: ‘Wolałbym umrzeć’.

Del Toro dodał, że jego zdaniem prawdziwe zagrożenie nie tkwi w samej technologii, lecz w „naturalnej głupocie”, z jaką ludzie z niej korzystają. Choć jego Frankenstein nie miał być metaforą dla sztucznej inteligencji, reżyser przyznaje, że arogancja tytułowego bohatera przypomina ślepy entuzjazm współczesnych technologów:

GramTV przedstawia:

Victor tworzy coś bez zastanowienia się nad konsekwencjami – i my robimy dziś to samo. Powinniśmy się zatrzymać i pomyśleć, dokąd zmierzamy.

Tymczasem inni filmowcy widzą w AI ogromny potencjał. Paul Schrader otwarcie popiera wykorzystanie sztucznej inteligencji w filmie, sugerując, że pewnego dnia może nakręcić produkcję z jej udziałem. George Miller, choć spotkał się z krytyką, również uważa, że AI zmieni świat i porównuje jej rozwój do momentu, w którym fotografia zrewolucjonizowała sztukę. Dyskusja o roli AI w sztuce z pewnością dopiero się zaczyna.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/26/guillermo-del-toro-id-rather-die-than-use-ai

Tagi:

Popkultura
Guillermo del Toro
sztuczna inteligencja
reżyser
AI
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 14:39

Słyszałem dobre opinie. Dopracowana scenografia, minimum CGI, świetne aktorstwo. I nieograniczony budżet od Netflixa - dowód że się da. Reżyserzy jak Del Toro to już coraz rzadszy gatunek, niemal relikt poprzedniej epoki. I tak samo jak jemu podobni, ciężko z nimi pracować xD

Chętnie obejrzę.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112