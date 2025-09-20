Zaloguj się lub Zarejestruj

Szczęśliwi ci, którzy zdołają zobaczyć film Frankenstein w IMAX

Jakub Piwoński
2025/09/20 09:30
Film będzie gorącą premierą Netflix. Zanim jednak trafi na platformę strumieniową, będzie wyświetlany w kinach, w tym w sieci kin IMAX. Ale tylko dla wybranych.

W maju dyrektor generalny IMAX, Rich Gelfond, wspominał, że Frankenstein Guillermo del Toro otrzyma jesienną premierę w tym formacie. Teraz wiadomo już, że stanie się to faktem – choć w bardzo ograniczonym zakresie.

Franenstein
Franenstein

Frankenstein w IMAX tylko na 10. ekranach w USA

Podczas konferencji Axios Media Live w Nowym Jorku Gelfond ujawnił, że film pojawi się na „niewielkiej liczbie miejsc”. Jak ustaliło Deadline, chodzi o zaledwie około 10 ekranów IMAX w całych Stanach Zjednoczonych. To wyjątkowo skromna skala, zwłaszcza jak na produkcję Netfliksa, który rzadko wypuszcza swoje tytuły w tym formacie. Przypomnijmy, że Greta Gerwig i jej Narnia mają zaplanowaną szeroką premierę IMAX dopiero w 2026 roku.

To naprawdę jest film teatralny” – podkreślił Gelfond, chwaląc połączenie gotyckiej wizji Del Toro ze skalą IMAX. Jak dodał żartobliwie: „Frankenstein i IMAX to świetna synergia. On jest duży. IMAX jest duży, głośny”.

GramTV przedstawia:

Frankenstein, z Jacobem Elordim i Oscarem Isaaciem w rolach głównych, miał premierę na Festiwalu Filmowym w Wenecji, a następnie pokazano go także na TIFF, gdzie zajął drugie miejsce w głosowaniu People’s Choice. Netflix wprowadzi film do kin 17 października, a już 7 listopada trafi on do streamingu.

Jeśli ekrany IMAX dla filmu będą limitowane także w Europie, dla widzów oznacza to jedno – aby zobaczyć Frankensteina Del Toro na największym ekranie, trzeba będzie się pospieszyć, pojechać do innego miasta i mieć przy tym sporo farta.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/18/guillermo-del-toros-frankenstein-will-play-on-only-10-imax-screens

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


