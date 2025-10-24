Zaloguj się lub Zarejestruj

Legendarny scenarzysta jest zachwycony AI. Już planuje „idealny” film z jej wykorzystaniem

Jakub Piwoński
2025/10/24 20:35
Paul Shrader po raz kolejny dzieli się swoim zachwytem nad możliwościami AI. W opozycji do reszty Hollywood.

79-letni Paul Schrader, legendarny scenarzysta Taksówkarza i Wściekłego byka oraz reżyser takich filmu Pierwszy reformowany, nie zamierza uciekać przed technologiczną rewolucją. W rozmowie z Vanity Fair przyznał, że jest gotowy wykorzystać sztuczną inteligencję w tworzeniu filmów — i ma już „idealny scenariusz, by zrobić wszystko z AI”.

Paul Schrader
Paul Schrader zachwycony AI

Ta opinia stoi w wyraźnej opozycji do frontu sprzeciwu wobec AI, dochodzącego do głosu w Hollywood, zwłaszcza wśród aktorów. Przypomnijmy, że ostatnio dyskusja z wykorzystaniem AI ponownie się rozrkęciła za sprawą zademonstrowania pierwszej aktorki wygenerowanej cyfrowo, czyli Tilly Norwood. Paul Schrader podchodzi jednak do technologii z otwartością.

Myślę, że jesteśmy najwyżej dwa lata od pierwszego filmu stworzonego w całości przez sztuczną inteligencję – stwierdził Schrader.

Choć sam reżyser przyznaje, że realizacja takiego projektu mogłaby spotkać się z ostracyzmem ze strony branży, wydaje się zafascynowany możliwościami technologii. „To tylko narzędzie” – podkreślił.

Kiedy jesteś autorem, opisujesz reakcje postaci słowami. Aktor wyraża je przez mimikę. Teraz możesz to wyrzeźbić w pikselach – stworzyć twarz i emocje, tak jak pisarz tworzy emocję w zdaniu.

Schrader od dawna eksperymentuje z AI. Na Facebooku regularnie publikuje obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a także przyznał, że korzystał z ChatGPT do tworzenia pomysłów na scenariusze.

Jestem oszołomiony” – napisał w jednym z postów. „Poprosiłem ChatGPT o pomysł na film Paula Schradera, potem Tarantino, Lyncha, Scorsesego… Każdy pomysł był dobry, oryginalny i rozwinięty. Dlaczego scenarzyści mieliby siedzieć miesiącami nad pomysłem, skoro AI może go dostarczyć w kilka sekund?Wygląda na to, że autor Taksówkarza znów wyprzedza swoje czasy.

Schrader i jego eksperymenty z AI
Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/24/b48ph3avw9rtwfoubpp4wy6rcb6r7i

Tagi:

Popkultura
Hollywood
filmy
sztuczna inteligencja
AI
Paul Schrader
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

