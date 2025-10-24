Legendarny scenarzysta jest zachwycony AI. Już planuje „idealny” film z jej wykorzystaniem

Paul Shrader po raz kolejny dzieli się swoim zachwytem nad możliwościami AI. W opozycji do reszty Hollywood.

79-letni Paul Schrader, legendarny scenarzysta Taksówkarza i Wściekłego byka oraz reżyser takich filmu Pierwszy reformowany, nie zamierza uciekać przed technologiczną rewolucją. W rozmowie z Vanity Fair przyznał, że jest gotowy wykorzystać sztuczną inteligencję w tworzeniu filmów — i ma już „idealny scenariusz, by zrobić wszystko z AI”.

Paul Schrader zachwycony AI

Ta opinia stoi w wyraźnej opozycji do frontu sprzeciwu wobec AI, dochodzącego do głosu w Hollywood, zwłaszcza wśród aktorów. Przypomnijmy, że ostatnio dyskusja z wykorzystaniem AI ponownie się rozrkęciła za sprawą zademonstrowania pierwszej aktorki wygenerowanej cyfrowo, czyli Tilly Norwood. Paul Schrader podchodzi jednak do technologii z otwartością.