Legendarny scenarzysta jest zachwycony AI. Już planuje „idealny” film z jej wykorzystaniem

Paul Shrader po raz kolejny dzieli się swoim zachwytem nad możliwościami AI. W opozycji do reszty Hollywood.
79-letni Paul Schrader, legendarny scenarzysta Taksówkarza i Wściekłego byka oraz reżyser takich filmu Pierwszy reformowany, nie zamierza uciekać przed technologiczną rewolucją. W rozmowie z Vanity Fair przyznał, że jest gotowy wykorzystać sztuczną inteligencję w tworzeniu filmów — i ma już „idealny scenariusz, by zrobić wszystko z AI”.
Paul Schrader zachwycony AI
Ta opinia stoi w wyraźnej opozycji do frontu sprzeciwu wobec AI, dochodzącego do głosu w Hollywood, zwłaszcza wśród aktorów. Przypomnijmy, że ostatnio dyskusja z wykorzystaniem AI ponownie się rozrkęciła za sprawą zademonstrowania pierwszej aktorki wygenerowanej cyfrowo, czyli Tilly Norwood. Paul Schrader podchodzi jednak do technologii z otwartością.
Myślę, że jesteśmy najwyżej dwa lata od pierwszego filmu stworzonego w całości przez sztuczną inteligencję – stwierdził Schrader.
Choć sam reżyser przyznaje, że realizacja takiego projektu mogłaby spotkać się z ostracyzmem ze strony branży, wydaje się zafascynowany możliwościami technologii. „To tylko narzędzie” – podkreślił.
Kiedy jesteś autorem, opisujesz reakcje postaci słowami. Aktor wyraża je przez mimikę. Teraz możesz to wyrzeźbić w pikselach – stworzyć twarz i emocje, tak jak pisarz tworzy emocję w zdaniu.
Schrader od dawna eksperymentuje z AI. Na Facebooku regularnie publikuje obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a także przyznał, że korzystał z ChatGPT do tworzenia pomysłów na scenariusze.
„Jestem oszołomiony” – napisał w jednym z postów. „Poprosiłem ChatGPT o pomysł na film Paula Schradera, potem Tarantino, Lyncha, Scorsesego… Każdy pomysł był dobry, oryginalny i rozwinięty. Dlaczego scenarzyści mieliby siedzieć miesiącami nad pomysłem, skoro AI może go dostarczyć w kilka sekund?” Wygląda na to, że autor Taksówkarza znów wyprzedza swoje czasy.
