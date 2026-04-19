Twórca The Last of Us ma żal do Naughty Dog. Poszło o remake i wyciętą pracę

Remake’i i remastery stały się stałym elementem gamingowego krajobrazu. Czasami odświeża się nawet gry, które, jak się wydaje, wcale odświeżenia nie potrzebują.

Jednym z takich przypadków było The Last of Us. Tytuł, który w 2013 roku wydano na PlayStation 3, już w roku 2022 otrzymał remake – The Last of Us Part 1.

Remake The Last of Us usunął pracę jednego z deweloperów

Od premiery odświeżonej wersji minęły już więc 4 lata. Mimo tego jeden ze współautorów oryginału, Benson Russell, nadal ma żal do włodarzy Naughty Dog. Żal wynikający z faktu, że Russell był deweloperem odpowiedzialnym za system walki pierwszej wersji TLoU. Tymczasem podczas prac nad remake’em podjęto decyzję o zmianie w tym akurat aspekcie, korzystając z rozwiązań, które pojawiły się w The Last of Us Part 2.