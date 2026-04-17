Mafia jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Powstają dwie nowe gry z serii, w tym remake kultowej odsłony cyklu

Jeden z największych hitów ery PlayStation 3 i Xboxa 360 ma szansę wrócić w odświeżonej wersji.

Seria Mafia może szykować się na duży powrót. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że studio Hangar 13 pracuje nad kilkoma projektami jednocześnie, w tym nad remakiem Mafia 2 oraz kontynuacją Mafia: The Old Country. Mafia 2 Remake oraz kontynuacja Mafia: The Old Country mają znajdować się w produkcji Informacje pochodzą od twórcy internetowego znanego jako Mafia Game Videos, który analizując wypowiedzi deweloperów oraz materiały produkcyjne, wskazuje na możliwe kierunki rozwoju marki. Jednym z kluczowych tropów jest wywiad z 2025 roku, w którym reżyser gry Alex Cox określił The Old Country jako miękki reboot serii. Może to oznaczać początek nowej odsłony cyklu, skupionej na bardziej kameralnych, fabularnych doświadczeniach, przypominających pierwsze dwie części.

Takie podejście wpisuje się w strategię wydawcy. Szef Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, wielokrotnie podkreślał rosnące zainteresowanie grami o kinowym charakterze i silnym nacisku na opowieść. To właśnie ten kierunek ma wyznaczać przyszłość Mafii. Najwięcej emocji budzi jednak potencjalny remake Mafia 2. W materiałach zza kulis zauważono, że Hangar 13 nagrywa dźwięki broni z okresu II wojny światowej, takich jak M1 Garand czy M1 Carbine. Co istotne, uzbrojenie tego typu nie pasuje do realiów The Old Country, którego akcja toczy się na Sycylii na początku XX wieku. To sugeruje, że studio może równolegle przygotowywać zasoby pod odświeżoną wersję kultowej odsłony z 2010 roku.

GramTV przedstawia:

Spekulacje wzmacnia także fakt, że elementy uzbrojenia z Mafia 2 pojawiły się już w The Old Country jako nagrody lojalnościowe. Może to być sposób na testowanie starszej zawartości w nowym silniku, najpewniej Unreal Engine 5. Jeśli projekt rzeczywiście powstaje, można spodziewać się podejścia podobnego do Mafia: Definitive Edition, czyli pełnoprawnego remake’u dostosowanego do współczesnych standardów. Według dostępnych informacji możliwy plan rozwoju studia zakłada najpierw stworzenie bezpośredniej kontynuacji The Old Country, następnie rozszerzenie realiów gry o późniejsze dekady XX wieku, a w dalszej perspektywie przygotowanie remake’u Mafia 2. Taka strategia pozwoliłaby na efektywne wykorzystanie technologii i zasobów, ograniczając koszty produkcji. Na ten moment wszystkie doniesienia pozostają w sferze plotek, choć część z nich została podobno potwierdzona przez branżowych informatorów, takich jak DetectiveSeeds. Na potwierdzenie tych doniesień będziemy musieli poczekać, aż Hangar 13 lub wydawca Take-Two Interactive wydadzą oficjalne oświadczenia.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.