Ten projekt został skasowany na „24 godziny” przed jego ujawnieniem. Nigdy nie doczekaliśmy się oficjalnej prezentacji

Vinit Agarwal, dyrektor skasowanego projektu sieciowego w świecie The Last of Us (znanego również jako Factions), podzielił się bolesnymi szczegółami na temat kulis zakończenia prac nad grą. Okazuje się, że projekt był niemal gotowy do debiutu, a decyzja o jego porzuceniu zapadła w ostatniej możliwej chwili.

The Last of Us Online – projekt ukończony w 80%

W wywiadzie dla Lance E. Lee Podcast, Agarwal ujawnił skalę zaawansowania prac nad tytułem, który powstawał przez siedem lat. Produkcja była ukończona w około 80% i wewnętrznie oceniana jako bardzo udana. Potwierdzał to m.in. Shuhei Yoshida, który miał okazję testować grę. Projekt otrzymał zielone światło w okresie pandemii COVID-19, kiedy Sony (podobnie jak cała branża) zaczęło masowo inwestować w gry typu live-service.