Ten projekt został skasowany na „24 godziny” przed jego ujawnieniem. Nigdy nie doczekaliśmy się oficjalnej prezentacji

Mikołaj Berlik
2026/04/02 20:00
Dyrektor anulowanego tytułu udzielił wywiadu.

Vinit Agarwal, dyrektor skasowanego projektu sieciowego w świecie The Last of Us (znanego również jako Factions), podzielił się bolesnymi szczegółami na temat kulis zakończenia prac nad grą. Okazuje się, że projekt był niemal gotowy do debiutu, a decyzja o jego porzuceniu zapadła w ostatniej możliwej chwili.

The Last of Us Online
The Last of Us Online – projekt ukończony w 80%

W wywiadzie dla Lance E. Lee Podcast, Agarwal ujawnił skalę zaawansowania prac nad tytułem, który powstawał przez siedem lat. Produkcja była ukończona w około 80% i wewnętrznie oceniana jako bardzo udana. Potwierdzał to m.in. Shuhei Yoshida, który miał okazję testować grę. Projekt otrzymał zielone światło w okresie pandemii COVID-19, kiedy Sony (podobnie jak cała branża) zaczęło masowo inwestować w gry typu live-service.

Momentem zwrotnym był powrót pracowników do biur i spadek wydatków graczy na gry online. Naughty Dog stanęło przed wyborem: kontynuować rozwój eksperymentalnego projektu sieciowego albo skupić wszystkie siły na nowej grze fabularnej reżyserowanej przez Neila Druckmanna.

Wybrano projekt, który jest 'chlebem powszednim' studia, zamiast eksperymentalnej gry, nad którą pracowałem.

Najbardziej uderzający jest fakt, że dyrektor The Last of Us Online dowiedział się o ostatecznym projektu skasowaniu zaledwie 24 godziny przed publicznym ogłoszeniem tej wiadomości. Opisał to jako „druzgocący” i „miażdżący duszę” moment, zwłaszcza biorąc pod uwagę siedem lat poświęconych na tworzenie tego świata. Ostatecznie Naughty Dog zdecydowało się powrócić do swoich korzeni, czyli wysokobudżetowych gier dla pojedynczego gracza.

