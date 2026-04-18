Poznaliśmy ważną rolę w The Last of Us. Nowe nazwisko znamy z oscarowego hitu

Trwają pracę nad kontynuacją The Last of Us, hitu science fiction HBO, będącego adaptacją popularnej gry wideo. Do obsady 3. sezonu dołącza właśnie Li Jun Li, którą widzowie mogą kojarzyć z oscarowego hitu Grzesznicy. Aktorka wcieli się w Miriam — członkinię Serafitów i matkę Lev i Yary.

Li Jun Li zagra ważną postać dla dalszej historii

Nowa bohaterka odegra istotną rolę w wątku znanym fanom gry. Lev i Yara to postacie, które pojawiają się w kluczowym momencie historii Abby, gdy fabuła przenosi się do Seattle i zaczyna się jedna z najważniejszych części opowieści. Jak już wiemy, w role rodzeństwa wcielą się Michelle Mao oraz Kyriana Kratter. Postać Miriam ma z kolei wprowadzić dodatkową warstwę emocjonalną do tej relacji.