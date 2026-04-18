Poznaliśmy ważną rolę w The Last of Us. Nowe nazwisko znamy z oscarowego hitu

Trwają pracę nad kontynuacją The Last of Us, hitu science fiction HBO, będącego adaptacją popularnej gry wideo. Do obsady 3. sezonu dołącza właśnie Li Jun Li, którą widzowie mogą kojarzyć z oscarowego hitu Grzesznicy. Aktorka wcieli się w Miriam — członkinię Serafitów i matkę Lev i Yary.
Li Jun Li zagra ważną postać dla dalszej historii
Nowa bohaterka odegra istotną rolę w wątku znanym fanom gry. Lev i Yara to postacie, które pojawiają się w kluczowym momencie historii Abby, gdy fabuła przenosi się do Seattle i zaczyna się jedna z najważniejszych części opowieści. Jak już wiemy, w role rodzeństwa wcielą się Michelle Mao oraz Kyriana Kratter. Postać Miriam ma z kolei wprowadzić dodatkową warstwę emocjonalną do tej relacji.
Obsada serialu stale się rozrasta. W nowych odcinkach zobaczymy również Jasona Rittera i Patricka Wilsona, a także aktorów znanych już z poprzedniego sezonu, którzy zostali awansowani do głównej obsady. Powrócą także Bella Ramsey, Kaitlyn Dever, Gabriel Luna czy Jeffrey Wright.
GramTV przedstawia:
Sam serial pozostaje jedną z najważniejszych adaptacji gier ostatnich lat. Produkcja oparta na The Last of Us przedstawia świat po pandemii, który zamienił ludzi w agresywne, zainfekowane istoty. Warto też zaznaczyć, że przed pracami nad 3. sezonem z projektu odszedł Neil Druckmann, jeden z twórców gry. Showrunnerem pozostaje Craig Mazin, który będzie odpowiadał za dalszy kierunek serialu.
Zdjęcia do nowego sezonu mają ruszyć latem. Przed twórcami trudne zadanie. Drugi sezon serialowego hitu HBO miał mieszane recenzję. Część fanów otwarcie wyrażała rozczarowanie kierunkiem fabularnym i decyzjami twórców, co mogło wpłynąć na obecne rozważania dotyczące zakończenia serii. Od nowej odsłony wiele zatem zależy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!