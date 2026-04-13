Remake Assassin’s Creed 4 ma zostać pokazany już za chwilę. Padła konkretna data

Maciej Petryszyn
2026/04/13 14:00
Po serii plotek Ubisoft już jakiś czas temu sam zabrał głos. Remake Assassin’s Creed 4: Black Flag nadchodzi, a raczej nadpływa pod piracką banderą.

Szczegółów na razie brak. Fanom pozostaje więc wyczekiwanie na pojawiające się co jakiś czas plotki na temat odświeżonej wersji przygód Edwarda Kenwaya.

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced
Prezentacja remake’a Black Flag jeszcze w tym tygodniu?

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, czyli remake czwartej części cyklu, to obok 3. dodatku do Wiedźmina 3 jedna z najgorzej strzeżonych tajemnic branży. O Resynced plotkowano na długo przed oficjalnym ujawnieniem gry i plotkuje się nadal już po tymże ujawnieniu. Tym razem Tom Henderson z Insider Gaming oraz użytkownik ResetERA o pseudonimie BlackBate informują, że oficjalna prezentacja tego, co może nas czekać, może nastąpić już niedługo. I to naprawdę niedługo, bo miałoby do niej dojść jeszcze w tym tygodniu. Pytanie tylko, w jaki konkretnie sposób?

Wspomniane źródła twierdzą, że oficjalna prezentacja Assassin’s Creed: Black Flag Resynced nastąpi 16 kwietnia. Niewykluczone więc, że odświeżona czwarta część cyklu pojawi się na State of Play, które według nieoficjalnych doniesień ma odbyć się tego samego dnia. Z drugiej strony znany insider, NateTheHate, zapewnia, że remake Assassin’s Creed 4: Black Flag bynajmniej nie będzie częścią prezentacji Sony. Zamiast tego remake miałby zostać zaprezentowany niezależnie od SoP. Nie wiadomo jednak, czy byłoby to po prostu wrzucenie stosownego materiału do sieci, czy też jakiś mniejszy pokaz.

Pierwszy sygnał ze strony Ubisoftu o istnieniu Assassin’s Creed: Black Flag Resynced pojawił się na początku marca. To wtedy na blogu firmy umieszczono grafikę z Edwardem Kenywayem i tytułem produkcji. – Spekulacje wokół Assassin’s Creed to nic nowego, ale warto powtórzyć: “Nic nie jest prawdziwe. Wszystko jest dozwolone” Cóż, w tym przypadku niektóre szeptane plotki mają nieco więcej wiatru w żaglach. Trzymajcie lunety wycelowane w horyzont – mówił wówczas Jean Guesdon, Head of Content w Ubisofcie. Co dalej? Czekamy na prezentację i na premierę, która według przecieków miałaby odbyć się w drugim kwartale roku fiskalnego 2027, czyli między czerwcem a sierpniem 2026.

Źródło:https://screenrant.com/assassins-creed-black-flag-remake-release-leak/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

