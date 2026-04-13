Remake Assassin’s Creed 4 ma zostać pokazany już za chwilę. Padła konkretna data

Szczegółów na razie brak. Fanom pozostaje więc wyczekiwanie na pojawiające się co jakiś czas plotki na temat odświeżonej wersji przygód Edwarda Kenwaya.

Prezentacja remake’a Black Flag jeszcze w tym tygodniu?

Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, czyli remake czwartej części cyklu, to obok 3. dodatku do Wiedźmina 3 jedna z najgorzej strzeżonych tajemnic branży. O Resynced plotkowano na długo przed oficjalnym ujawnieniem gry i plotkuje się nadal już po tymże ujawnieniu. Tym razem Tom Henderson z Insider Gaming oraz użytkownik ResetERA o pseudonimie BlackBate informują, że oficjalna prezentacja tego, co może nas czekać, może nastąpić już niedługo. I to naprawdę niedługo, bo miałoby do niej dojść jeszcze w tym tygodniu. Pytanie tylko, w jaki konkretnie sposób?