Twórca skasowanego serialu science fiction nie kryje rozczarowania decyzją Amazona. Tłumaczy, czym miała być nowa seria

Kultowe uniwersum science fiction nie powróci w najbliższych latach z nową produkcją.

O planach przywrócenia marki Stargate informowano pod koniec ubiegłego roku. Za nową produkcję dla platformy Prime Video odpowiadać miał Martin Gero, twórca serialu Blindspot, który objął funkcje scenarzysty, producenta wykonawczego, showrunnera i głównego pomysłodawcy przedsięwzięcia. Co ciekawe, Gero wcześniej pracował również przy Gwiezdnych wojnach: Atlantyda.

Fani uniwersum Gwiezdnych wrót otrzymali bardzo złą wiadomość. Amazon MGM Studios zdecydowało się zrezygnować z realizacji nowego serialu osadzonego w kultowym świecie science fiction , mimo że projekt znajdował się już na zaawansowanym etapie przygotowań.

Według doniesień branżowych Amazon uznał, że wizja przygotowana przez Gero może nie zainteresować szerszej publiczności i trafi przede wszystkim do obecnych fanów serii. To właśnie te obawy miały doprowadzić do anulowania projektu.

Choć szczegóły fabularne nigdy nie zostały oficjalnie ujawnione, nowy serial miał rozwijać znane uniwersum. W centrum historii ponownie znajdowałyby się Gwiezdne Wrota, czyli starożytne urządzenia obcych ras umożliwiające błyskawiczne podróże między planetami za pomocą tuneli czasoprzestrzennych. Ludzie wykorzystujący tę technologię eksplorują odległe światy, odkrywając zarówno niezwykłe cywilizacje, jak i śmiertelne zagrożenia.

W produkcję zaangażowano także Joby'ego Harolda i Tory Tunnell, znanych między innymi z pracy przy Obi-Wan Kenobi. Do zespołu dołączyli również Dean Devlin i Roland Emmerich, twórcy kinowego filmu Gwiezdne wrota z 1994 roku. Funkcję konsultantów pełnili natomiast Brad Wright oraz Joseph Mallozzi, od lat związani z telewizyjną odsłoną marki.

Nieoficjalne informacje wskazują, że nowa produkcja miała stanowić kontynuację dotychczasowej historii. W serialu planowano pojawienie się dobrze znanych postaci z poprzednich odsłon, którym towarzyszyć mieli nowi bohaterowie odpowiedzialni za rozwijanie kolejnych wątków fabularnych.

Po potwierdzeniu anulowania projektu głos zabrał Joseph Mallozzi, który w obszernym wpisie w mediach społecznościowych skomentował decyzję Amazonu: