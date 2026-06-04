Twórca skasowanego serialu science fiction nie kryje rozczarowania decyzją Amazona. Tłumaczy, czym miała być nowa seria

Według doniesień branżowych Amazon uznał, że wizja przygotowana przez Gero może nie zainteresować szerszej publiczności i trafi przede wszystkim do obecnych fanów serii. To właśnie te obawy miały doprowadzić do anulowania projektu.
Choć szczegóły fabularne nigdy nie zostały oficjalnie ujawnione, nowy serial miał rozwijać znane uniwersum. W centrum historii ponownie znajdowałyby się Gwiezdne Wrota, czyli starożytne urządzenia obcych ras umożliwiające błyskawiczne podróże między planetami za pomocą tuneli czasoprzestrzennych. Ludzie wykorzystujący tę technologię eksplorują odległe światy, odkrywając zarówno niezwykłe cywilizacje, jak i śmiertelne zagrożenia.
W produkcję zaangażowano także Joby'ego Harolda i Tory Tunnell, znanych między innymi z pracy przy Obi-Wan Kenobi. Do zespołu dołączyli również Dean Devlin i Roland Emmerich, twórcy kinowego filmu Gwiezdne wrota z 1994 roku. Funkcję konsultantów pełnili natomiast Brad Wright oraz Joseph Mallozzi, od lat związani z telewizyjną odsłoną marki.
Nieoficjalne informacje wskazują, że nowa produkcja miała stanowić kontynuację dotychczasowej historii. W serialu planowano pojawienie się dobrze znanych postaci z poprzednich odsłon, którym towarzyszyć mieli nowi bohaterowie odpowiedzialni za rozwijanie kolejnych wątków fabularnych.
Po potwierdzeniu anulowania projektu głos zabrał Joseph Mallozzi, który w obszernym wpisie w mediach społecznościowych skomentował decyzję Amazonu:
Niestety, to prawda. Amazon zdecydował się nie kontynuować prac nad nowym serialem Gwiezdne wrota. Nie mogę dodać wiele ponad potwierdzenie tego, co się wydarzyło.
GramTV przedstawia:
Producent ujawnił, że Martin Gero przez ponad dwa lata rozwijał koncepcję nowej serii. Według niego projekt miał być przystępny dla nowych widzów, a jednocześnie szanować dotychczasowy kanon.
Martin Gero przez dwa lata rozwijał nowy serial Gwiezdne wrota, tworząc historię, która stanowiła świeży punkt wejścia dla nowych odbiorców, jednocześnie pozostając wierną istniejącemu kanonowi. Produkcja unikała problemów wielu współczesnych remake'ów i rebootów, ponieważ w pełni wykorzystywała to, co zawsze stanowiło siłę tej marki: akcję, przygodę, eksplorację, poczucie zachwytu, emocje, humor i rodzinę stworzoną przez bohaterów. Właśnie dzięki tej kreatywnej wizji projekt otrzymał zielone światło w listopadzie 2025 roku.
Mallozzi potwierdził również, że pierwotna koncepcja została definitywnie porzucona, a widzowie nigdy nie poznają przygotowanych postaci ani nie zobaczą powrotu dawnych bohaterów.
Od dziś ta pierwotna wizja oficjalnie przestała istnieć. Nigdy nie będziemy mieli okazji przedstawić wam tego świata i tych bohaterów ani ponownie spotkać się z niektórymi znajomymi twarzami z przeszłości.
Na zakończenie producent nie ukrywał rozczarowania losem projektu:
Pęka mi serce. Z powodu niezwykle utalentowanych scenarzystów, którzy ciężko pracowali nad tym serialem. Z powodu Martina, który mimo wszystkich trudności nie tracił optymizmu i chciał stworzyć produkcję szanującą fanów, a jednocześnie otwartą na nowych widzów. I z powodu społeczności Stargate, która czekała tak długo i była tak blisko otrzymania serialu, który naprawdę by pokochała.
Wczytywanie ramki mediów.
Na ten moment nie wiadomo, czy Amazon powróci do marki Gwiezdne wrota z zupełnie nową koncepcją. Wszystko wskazuje jednak na to, że przygotowywany przez ostatnie lata projekt definitywnie trafił do kosza.
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