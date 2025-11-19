Po 14 latach powraca arcydzieło science fiction. Amazon zapowiedział nową serię na Prime Video

Amazon szykuje kolejny wielki powrót znanej marki.

Firma potwierdziła realizację zupełnie nowego serialu osadzonego w kultowym uniwersum Gwiezdnych wrót. Produkcja powstaje dla platformy Prime Video, a za projekt odpowiada Martin Gero, twórca Blindspot: Mapa zbrodni. Co ciekawe, Gero rozpoczynał swoją karierę od Gwiezdne wrota: Atlantyda z 2004 roku. Gwiezdne wrota powrócą w nowym serialu od Amazona Gero nie kryje wzruszenia faktem, że może ponownie pracować przy tej legendarnej marce science fiction, która miała ogromny wpływ na jego zawodowy rozwój:

Dwadzieścia lat temu moja pierwsza prawdziwa telewizyjna praca to było stanowisko edytora scenariuszy przy serialu Gwiezdne wrota: Atlantyda. Spędziłem pięć lat w tym uniwersum pracując przy wszystkich trzech seriach. Gwiezdne wrota nauczyły mnie wszystkiego o tworzeniu telewizji. To dosłownie część mojego DNA. Jestem niezwykle podekscytowany, że Amazon MGM Studios powierzył mi zadanie poprowadzenia tej niesamowitej marki w kolejnym etapie. Dla tych którzy przez lata trzymali bramę aktywną dzięki konwentom powtórkom i niezachwianej wierze. To jest dla was. A dla tych którzy dopiero wchodzą do naszego świata. Obiecuję że czeka was coś wyjątkowego. Nowa produkcja ma rozwijać dorobek franczyzy, ale szczegóły fabuły objęte są tajemnicą. Serial zostanie wyprodukowany przez Amazon MGM Studios i zadebiutuje na całym świecie w bibliotece Prime Video. Martin Gero będzie pełnił funkcję nie tylko scenarzysty i showrunnera, ale również producenta wykonawczego. W zespole producentów znalazły się także znane nazwiska związane z marką Stargate. Dean Devlin i Roland Emmerich, współtwórcy oryginalnego filmu z 1994 roku, pełnią funkcję producentów wykonawczych, natomiast Brad Wright i Joe Mallozzi wspierają projekt jako konsultanci kreatywni. Nick Pepper z Amazon MGM Studios podkreślił znaczenie serii w historii telewizji science fiction: Gwiezdne wrota to ponadczasowa ikoniczna franczyza która od dekad fascynuje widzów śmiałą eksploracją miejsca ludzkości we wszechświecie. Wspólnie z naszym niezwykłym zespołem kreatywnym kierowanym przez Martina Tory i Joby’ego jesteśmy zaszczyceni, że możemy otworzyć kolejny rozdział tej ukochanej marki dla widzów Prime Video na całym świecie. Będzie to opowieść szanująca bogate dziedzictwo serii, a jednocześnie prowadząca ją w ambitną i pełną emocji przyszłość.

Amazon sygnalizował chęć powrotu do marki już w 2022 roku po przejęciu MGM. To właśnie ta wytwórnia była producentem wszystkich wcześniejszych projektów osadzonych w tym uniwersum. Seria rozpoczęła się filmem Gwiezdne wrota z 1994 roku z Jamesem Spaderem i Kurtem Russellem. Następnie przyniosła hitowy serial Stargate SG-1 z Richardem Deanem Andersonem w roli Jacka O’Neilla oraz spin-off Gwiezdne wrota: Atlantyda emitowany w latach 2004-2008. W późniejszych latach pojawiły się także dwa filmy oraz kolejne seriale, między innymi Gwiezdne wrota: Wszechświat zakończony po zaledwie dwóch sezonach w 2011 roku. Z kolei w 2018 roku pojawił się krótkometrażowy miniserial Stargate Origins, który nie zdobył serca fanów. Tyn samym ostatnia pełnoprawna odsłona serii Gwiezdne wrota pojawiła się czternaście lat temu.

