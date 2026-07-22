Wyczekiwane science fiction zrobiło ważny krok. Sydney Sweeney może skupić się na kolejnych projektach

Aktorska adaptacja jednej z najważniejszych marek anime nabiera kształtów. Zdjęcia do produkcji Netfliksa zostały oficjalnie zakończone.
Prace nad aktorskim Gundamem wyraźnie przyspieszają. Jak wynika z wpisów udostępnionych w mediach społecznościowych przez członków obsady i ekipy filmowej, zakończyły się właśnie zdjęcia do nowej produkcji Netfliksa. To ważny etap dla widowiska, które ma przenieść na ekran jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek science fiction wywodzących się z Japonii.
Koniec zdjęć na planie aktorskiego Gundama
Za scenariusz i reżyserię odpowiada Jim Mickle, twórca serialu Sweet Tooth.Produkcja powstaje we współpracy Netfliksa, Legendary Pictures oraz Bandai Namco, a zdjęcia realizowano od kwietnia w australijskim stanie Queensland. Gwiazdą filmu została Sydney Sweeney, znana z Euforii, Reality i Pomocy domowej. Towarzyszy jej Noah Centineo, którego widzowie mogą kojarzyć z serialu The Recruit oraz filmowej adaptacji Street Fightera. W obsadzie znaleźli się również między innymi Shioli Kutsuna, Michael Mando, Jason Isaacs oraz Nonso Anozie.
Jim Mickle zapowiada, że jego wersja Gundama zachowa ducha oryginału. Reżyser podkreśla, że historia będzie opowiadać o wojnie i konfliktach, ale przede wszystkim skupi się na ludzkich bohaterach. Twórcy przygotowują także aktorskie wersje kultowych mobilnych pancerzy oraz okrętów znanych z anime, jednocześnie wprowadzając zupełnie nowe projekty.
GramTV przedstawia:
Warto podkreślić, że Gundam to jedna z najważniejszych marek w historii anime i japońskiej popkultury. Zapoczątkowana w 1979 roku seria doczekała się dziesiątek seriali, filmów, gier i modeli Gunpla, a motyw wielkich bojowych mechów stał się jej znakiem rozpoznawczym.
Zakończenie zdjęć zbiegło się z rozpoczynającym się San Diego Comic-Con 2026, dlatego wśród fanów pojawiają się spekulacje, że właśnie podczas imprezy Netflix lub Bandai Namco mogą zaprezentować pierwsze materiały z filmu. Na razie nie ujawniono jednak daty premiery ani nie pokazano oficjalnego teasera. Pozostaje czekać.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!