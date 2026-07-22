Wyczekiwane science fiction zrobiło ważny krok. Sydney Sweeney może skupić się na kolejnych projektach

Prace nad aktorskim Gundamem wyraźnie przyspieszają. Jak wynika z wpisów udostępnionych w mediach społecznościowych przez członków obsady i ekipy filmowej, zakończyły się właśnie zdjęcia do nowej produkcji Netfliksa. To ważny etap dla widowiska, które ma przenieść na ekran jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek science fiction wywodzących się z Japonii.

Koniec zdjęć na planie aktorskiego Gundama

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Jim Mickle, twórca serialu Sweet Tooth. Produkcja powstaje we współpracy Netfliksa, Legendary Pictures oraz Bandai Namco, a zdjęcia realizowano od kwietnia w australijskim stanie Queensland. Gwiazdą filmu została Sydney Sweeney, znana z Euforii, Reality i Pomocy domowej. Towarzyszy jej Noah Centineo, którego widzowie mogą kojarzyć z serialu The Recruit oraz filmowej adaptacji Street Fightera. W obsadzie znaleźli się również między innymi Shioli Kutsuna, Michael Mando, Jason Isaacs oraz Nonso Anozie.