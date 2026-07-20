15 lat temu ten serial science fiction o dinozaurach miał wszystko, by stać się hitem. Nawet Steven Spielberg nie zdołał go uratować

Podróże w czasie, dinozaury i walka o przetrwanie ludzkości. Wszystkie elementy wielkiego hitu były na swoim miejscu, ale produkcja zakończyła się po zaledwie jednym sezonie.

Od premiery Terra Nova minęło już blisko 15 lat, a serial wciąż pozostaje jedną z największych niewykorzystanych szans telewizyjnego science fiction. Produkcja zachwycała rozmachem i efektem wizualnym, ale przede wszystkim miała rewelacyjny pomysł wyjściowy, którego twórcom ostatecznie nie udało się w pełni wykorzystać. Choć pierwszy sezon pozostawił po sobie wiele intrygujących pytań i otworzył drogę do dalszego rozwoju historii, serial nigdy nie doczekał się kontynuacji. 15 lat od premiery, Terra Nova nadal przypomina o swoim niewykorzystanym potencjale Jak przypomniał ScreenRant, Terra Nova do dziś pozostaje interesującą propozycją, nie tylko dla fanów Parku Jurajskiego. Akcja przenosi widzów do roku 2149, gdy przeludnienie i katastrofa ekologiczna doprowadzają Ziemię na skraj zagłady. Nadzieję przynosi odkrycie szczeliny czasowej prowadzącej do świata przypominającego Ziemię z okresu kredy, gdzie ludzkość podejmuje próbę zbudowania nowej cywilizacji w otoczeniu dinozaurów.

To właśnie ten punkt wyjścia był największym atutem serialu. Terra Nova łączyła motywy znane z The Walking Dead, pokazując walkę o przetrwanie i napięcia między ludźmi po globalnej katastrofie, z tajemnicami i zagadkami kojarzonymi z Zagubionymi. Całość uzupełniały efektowne efekty specjalne, które jak na telewizyjną produkcję z 2011 roku do dziś robią bardzo dobre wrażenie. W jednej z głównych ról wystąpił rozchwytywany wówczas za sprawą Avatara Stephen Lang.

GramTV przedstawia:

Producentem wykonawczym serialu był Steven Spielberg, który odegrał istotną rolę już na etapie prac nad projektem. To właśnie legendarny reżyser miał zasugerować, aby do historii o ludziach próbujących zbudować nową cywilizację w prehistorycznym świecie wprowadzić dinozaury. Co ciekawe, w pierwotnej wersji scenariusza Kelly Marcel w ogóle ich nie było. Ostatecznie ten pomysł mógł jednak pogrążyć produkcję, ponieważ wywindował jego koszty produkcji. Mimo dużych oczekiwań serial nie odniósł sukcesu, na jaki liczyła stacja Fox. Produkcja należała do najdroższych przedsięwzięć telewizyjnych swoich czasów, a oglądalność i recenzje okazały się zbyt przeciętne, by uzasadnić realizację kolejnego sezonu. Serialowi zarzucano m.in. przesadne silenie się na familijny klimat. Pierwsza seria zakończyła się po 13 odcinkach, pozostawiając wiele wątków bez rozwiązania. Wielu jednak zgodnie uznaje, że właśnie wtedy, gdy się zakończyła, historia mogła nabrać rozpędu. Po zbudowaniu świata i przedstawieniu bohaterów drugi sezon miał szansę rozwinąć największe tajemnice serialu oraz lepiej wykorzystać jego ambitne założenia. Ostatecznie jednak Terra Nova pozostała jedną z największych niewykorzystanych szans telewizyjnego science fiction.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









