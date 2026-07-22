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To była najgorzej skrywana tajemnica serialowego Władcy Pierścieni. Gandalf wreszcie wygląda znajomo

Jakub Piwoński
2026/07/22 15:00
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Amazon pokazał pierwsze oficjalne zdjęcie czarodzieja z 3. sezonu. Tym razem Daniel Weyman prezentuje się dokładnie tak, jak zapamiętali go fani twórczości Tolkiena.

Od kilku sezonów Pierścieni Władzy widzowie zastanawiali się nad tożsamością tajemniczego Nieznajomego. Choć Amazon długo unikał jednoznacznej odpowiedzi, dla wielu fanów od początku była to jedna z najgorzej skrywanych tajemnic serialu. Finał drugiego sezonu potwierdził przypuszczenia – tajemniczy Istar okazał się Gandalfem.

Pierścienie Władzy
Pierścienie Władzy

Amazon pokazał czarodzieja w dobrze znanej odsłonie

Wraz z zapowiedzią trzeciego sezonu opublikowano nowe zdjęcie Daniela Weymana jako Gandalfa. Po raz pierwszy bohater prezentuje się w pełnym, klasycznym wizerunku – z charakterystycznym kapeluszem, laską i długimi siwymi włosami. To właśnie taki wygląd najbardziej kojarzy się fanom z książkami J.R.R. Tolkiena oraz filmową interpretacją Iana McKellena.

Sam Weyman przyznał w rozmowie z magazynem Empire, że jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć showrunnerzy J.D. Payne i Patrick McKay powiedzieli mu, iż nadszedł moment, aby jego bohater stał się Gandalfem, którego wszyscy znają i kochają. Aktor zdradził również, że założenie kultowego kapelusza było dla niego wyjątkowym przeżyciem.

GramTV przedstawia:

Twórcy zapowiadają, że trzeci sezon pokaże kolejny etap rozwoju czarodzieja. Gandalf ma nie tylko lepiej panować nad swoją mocą, ale również odkryć prawdziwe przeznaczenie Istari, których zadaniem jest jednoczenie mieszkańców Śródziemia w walce z narastającym złem.

Akcja trzeciego sezonu przeniesie widzów kilka lat naprzód i skupi się na wojnie elfów z Sauronem. Mroczny Władca będzie dążył do wykucia Jedynego Pierścienia, który ma zapewnić mu przewagę nad przeciwnikami i pozwolić podporządkować sobie całe Śródziemie. Premiera 3. sezonu Pierścieni Władzy została zaplanowana na 11 listopada w serwisie Prime Video.

Źródło:https://sffgazette.com/fantasy/the-lord-of-the-rings/the-lord-of-the-rings-the-rings-of-power-season-3-best-look-yet-at-daniel-weymans-gandalf-revealed-a11291

Tagi:

Popkultura
Amazon
fantasy
Władca Pierścieni
fantastyka
Amazon Prime Video
Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy
J.R.R. Tolkien
serial fantasy
Gandalf
serial telewizyjny
postać z serialu
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
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wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 15:27

Ja tam licze na jego mały romans z Sauronem. A może trójkąt z Galadrielą?




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112