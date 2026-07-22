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Oficjalnie: Gillian Anderson wróciła jako Dana Scully z kultowego science fiction

Jakub Piwoński
2026/07/22 21:30
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Ale jest w tym jeden haczyk. Aktorka ponownie wcieliła się w słynną agentkę FBI, ale w reklamie nowego zestawu Lego.

Jakiś czas temu pisaliśmy o wypowiedzi Gillian Anderson, która odniosła się do swojej przyszłości w Z Archiwum X. W kontekście przygotowywanego rebootu serialu aktorka przyznała, że szanse na jej powrót jako Dany Scully są niewielkie, choć nie wykluczyła go całkowicie. Jak się okazuje, z kultową bohaterką nie rozstała się jednak na dobre.

Gillian Anderson
Gillian Anderson

Z Archiwum X w zestawie Lego

Gillian Anderson ponownie wcieliła się w Danę Scully w specjalnym spocie promującym nowy zestaw Lego Ideas inspirowany Z Archiwum X. W krótkim materiale aktorka prowadzi kolejne śledztwo, które ostatecznie doprowadza ją do... klockowej wersji serialu science fiction.

Nowy zestaw składa się z 1478 elementów i przedstawia gabinet agenta Foxa Muldera, leśną polanę z UFO oraz osiem minifigurek. Oprócz Muldera i Scully znalazło się miejsce dla Waltera Skinnera, Mr. X, Alexa Kryceka, Carla Buscha, Flukemana oraz klasycznego szarego kosmity. Twórcy zadbali również o liczne smaczki dla fanów. W zestawie nie zabrakło plakatu "I Want to Believe", tabliczki z napisem "The Truth Is Out There", ołówków wbitych w sufit gabinetu Muldera czy nawiązania do jego zamiłowania do pestek słonecznika.

Zobaczyć siebie w formie minifigurki jest jednocześnie surrealistyczne i niezwykle urocze. Ten zestaw to wspaniały hołd dla Z Archiwum X i mam nadzieję, że fani z przyjemnością wrócą do tego świata. Ja już nie mogę się doczekać, aż postawię miniaturową Scully na swojej półce – powiedziała Gillian Anderson.

Zestaw powstał w ramach programu Lego Ideas, w którym fani zgłaszają własne pomysły na oficjalne produkty. Autorem projektu jest australijski grafik 3D Brent Waller, który stworzył pierwszą wersję gabinetu Muldera jeszcze w 2014 roku.

GramTV przedstawia:

Nowy zestaw trafi do sprzedaży 4 sierpnia, natomiast członkowie programu Lego Insiders będą mogli kupić go już od 1 sierpnia. Osoby, które zdecydują się na zakup w dniach 1–10 sierpnia, otrzymają dodatkowo limitowany zestaw Scully's Lab, przedstawiający laboratorium agentki FBI.

Lego
Lego

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/lego-the-x-files-set-mulder-scully-minifigures-1236816853/

Tagi:

Popkultura
science fiction
Z Archiwum X
Gillian Anderson
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112