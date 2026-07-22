Oficjalnie: Gillian Anderson wróciła jako Dana Scully z kultowego science fiction

Ale jest w tym jeden haczyk. Aktorka ponownie wcieliła się w słynną agentkę FBI, ale w reklamie nowego zestawu Lego.

Jakiś czas temu pisaliśmy o wypowiedzi Gillian Anderson, która odniosła się do swojej przyszłości w Z Archiwum X. W kontekście przygotowywanego rebootu serialu aktorka przyznała, że szanse na jej powrót jako Dany Scully są niewielkie, choć nie wykluczyła go całkowicie. Jak się okazuje, z kultową bohaterką nie rozstała się jednak na dobre.

Z Archiwum X w zestawie Lego

Gillian Anderson ponownie wcieliła się w Danę Scully w specjalnym spocie promującym nowy zestaw Lego Ideas inspirowany Z Archiwum X. W krótkim materiale aktorka prowadzi kolejne śledztwo, które ostatecznie doprowadza ją do... klockowej wersji serialu science fiction.