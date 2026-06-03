Jedna z najlepszych serii science fiction miała powrócić. Amazon skasował projekt pomimo szumnej zapowiedzi

Według doniesień serial był za bardzo skoncentrowany na wiernych fanach uniwersum.

Fani uniwersum Gwiezdnych wrót będą musieli dłużej poczekać na nową odsłonę serii. Amazon zdecydował o zakończeniu prac nad ogłoszonym jeszcze w listopadzie ubiegłego roku serialem osadzonym w kultowym uniwersum Gwiezdnych wrót. Produkcja, za którą odpowiadał Martin Gero, nie trafi ostatecznie do realizacji. Gwiezdne wrota – zapowiedziany serial ze słynnego uniwersum science fiction nie powstanie Funkcję scenarzysty, producenta wykonawczego i showrunnera miał pełnić Martin Gero, dobrze znany fanom serii dzięki pracy przy Stargate SG-1 oraz Gwiezdne wrota: Atlantyda. Jak wynika z informacji ujawnionych przez osoby zaznajomione ze sprawą, kierownictwo Amazona miało obawy dotyczące potencjalnego targetu widzów. Według tych doniesień wizja przygotowana przez Gero mogła okazać się zbyt mocno skierowana do wieloletnich fanów marki, przez co trudniej byłoby zainteresować nią nowych odbiorców.

Decyzja nie oznacza jednak całkowitego porzucenia uniwersum. Amazon wciąż analizuje możliwości dalszego rozwijania franczyzy i szuka nowych pomysłów na projekty związane ze Gwiezdnymi wrotami. To o tyle istotne, że już w 2022 roku pojawiły się informacje o planach stworzenia nowych produkcji po przejęciu studia MGM przez technologicznego giganta.

GramTV przedstawia:

Do tej pory nie ujawniono żadnych szczegółów fabularnych dotyczących serialu przygotowywanego przez Gero. Wiadomo jedynie, że w gronie producentów wykonawczych znaleźli się również Joby Harold i Tory Tunnell z Safehouse Pictures, a także Dean Devlin i Roland Emmerich, współautorzy oryginalnego filmu z 1994 roku. Emmerich odpowiadał również za jego reżyserię. Rolę producentów konsultujących pełnili natomiast Brad Wright i Joe Mallozzi, którzy przez lata byli jednymi z najważniejszych kreatywnych architektów całego uniwersum Stargate. Historia Gwiezdnych wrót rozpoczęła się w 1994 roku wraz z premierą filmu science fiction z Jamesem Spaderem i Kurtem Russellem w rolach głównych. Produkcja szybko doczekała się rozwinięcia w postaci serialu Stargate SG-1, który był emitowany przez dziesięć sezonów i zdobył ogromną popularność wśród fanów gatunku. W obsadzie znaleźli się między innymi Richard Dean Anderson, Michael Shanks, Amanda Tapping oraz Christopher Judge. Choć projekt Martina Gero nie doczeka się realizacji, przyszłość Stargate nie została jeszcze przesądzona. Amazon nadal posiada prawa do marki i nie ukrywa, że chce znaleźć sposób na jej powrót. Pytanie brzmi jedynie, jak długo fani będą musieli czekać na otwarcie kolejnego gwiezdnego portalu.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.