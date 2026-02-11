Henry Cavill nie chce powtórki z Wiedźmina. Przy Warhammerze 40k sprawdza każdy najmniejszy detal

Zaangażowanie aktora w projekt Amazona jest imponujące.
Henry Cavill od lat otwarcie przyznaje, że jest ogromnym fanem uniwersum Warhammera 40,000. Obecnie aktor przygotowuje pierwszy serial z uniwersum słynnego figurkowego bitewniaka na licencji Games Workshop. Chociaż o postępie prac nad produkcją nie słyszeliśmy nic nowego od wielu miesięcy, to niedawno potwierdzono, że projekt nie został skasowany i wciąż powstaje.Co więcej, Cavill jest do tego stopnia zaangażowany w serialowego Warhammera 40,000, że dba o każdy najmniejszy detal.
Warhammer 40,000 – Henry Cavill dba o każdy szczegół w serialowej ekranizacji od Amazona
Według najnowszych informacji aktor intensywnie pracuje nad scenariuszami, przeprowadzając szczegółowe kontrole zgodności z kanonem. Aktor miał osobiście przeanalizować setki elementów dialogów, terminologii oraz detali świata przedstawionego. Jego zaangażowanie wykracza daleko poza standardowe obowiązki gwiazdy serialu. Nadzoruje on między innymi projekty kostiumów, sprawdza heraldykę Imperium oraz poprawność barw pancerzy poszczególnych zakonów Kosmicznych Marines. Zwraca także uwagę na poprawną wymowę złożonych terminów z języka High Gothic, dbając o to, by nic nie zostało pozostawione przypadkowi.
Henry Cavill przeprowadził szczegółowe audyty fabularne, analizując ponad 300 pojedynczych linii dialogowych, terminów i elementów budowy świata – czytamy w raporcie CNews.
Zaangażowanie aktora nie jest przypadkowe. Po głośnym rozstaniu z serialowym Wiedźminem, w którym został zastąpiony przez Liama Hemswortha, pojawiały się doniesienia, że jednym z powodów odejścia Cavilla była zbyt luźna interpretacja materiału źródłowego przez twórców. Tym razem gwiazdor nie zamierza dopuścić do podobnej sytuacji i wykorzystuje swoją pozycję producenta, aby zachować wierność uniwersum.
Cavill pilnuje wszystkiego, od scenariuszy po kostiumy, sprawdzając schematy kolorów pancerzy zakonów Kosmicznych Marines, ikonografię Imperium oraz poprawną wymowę terminów takich jak Adeptus Astartes, aby mieć pewność, że nic nie umknie.
Istotną różnicą względem wcześniejszych projektów jest realna kontrola nad produkcją. Cavill posiada znacznie większy wpływ na ostateczny kształt serialu, a jego wizja obejmuje również zachowanie charakterystycznego, mrocznego tonu Warhammera. Według doniesień aktor sprzeciwiał się próbom złagodzenia fabuły oraz przekształcenia historii w bardziej klasyczne science fiction o heroicznej wymowie. Zamiast tego chce wiernie oddać brutalny i bezlitosny klimat świata przyszłości.
Choć szczegóły produkcji wciąż pozostają tajemnicą, Cavill w jednym z wywiadów przy okazji ogłoszenia projektu zasugerował, że serial może stać się początkiem znacznie większego przedsięwzięcia. Aktor wspomniał o planach stworzenia rozbudowanego, spójnego uniwersum filmowo-serialowego opartego na Warhammerze, które mogłoby połączyć wiele historii i bohaterów.