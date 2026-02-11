Henry Cavill nie chce powtórki z Wiedźmina. Przy Warhammerze 40k sprawdza każdy najmniejszy detal

Henry Cavill od lat otwarcie przyznaje, że jest ogromnym fanem uniwersum Warhammera 40,000. Obecnie aktor przygotowuje pierwszy serial z uniwersum słynnego figurkowego bitewniaka na licencji Games Workshop. Chociaż o postępie prac nad produkcją nie słyszeliśmy nic nowego od wielu miesięcy, to niedawno potwierdzono, że projekt nie został skasowany i wciąż powstaje. Co więcej, Cavill jest do tego stopnia zaangażowany w serialowego Warhammera 40,000, że dba o każdy najmniejszy detal.

Warhammer 40,000 – Henry Cavill dba o każdy szczegół w serialowej ekranizacji od Amazona

Według najnowszych informacji aktor intensywnie pracuje nad scenariuszami, przeprowadzając szczegółowe kontrole zgodności z kanonem. Aktor miał osobiście przeanalizować setki elementów dialogów, terminologii oraz detali świata przedstawionego. Jego zaangażowanie wykracza daleko poza standardowe obowiązki gwiazdy serialu. Nadzoruje on między innymi projekty kostiumów, sprawdza heraldykę Imperium oraz poprawność barw pancerzy poszczególnych zakonów Kosmicznych Marines. Zwraca także uwagę na poprawną wymowę złożonych terminów z języka High Gothic, dbając o to, by nic nie zostało pozostawione przypadkowi.