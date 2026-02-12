Nie żyje James Van Der Beek. Aktor z Jeziora marzeń miał 48 lat

Dopiero niedawno pisaliśmy o rocznicy serialu Jezioro marzeń, a dziś żegnamy jedną z jego gwiazd. James Van Der Beek, aktor znany zarówno z dużego, jak i małego ekranu, zmarł w wieku 48 lat po długiej walce z chorobą.

James Van Der Beek odszedł w wieku 48 lat

W 2023 roku zdiagnozowano u aktora raka jelita grubego w trzecim stadium. Rok później otwarcie podzielił się informacją o chorobie, opisując zmagania z nią z wyjątkową szczerością i odwagą. W swoich publicznych relacjach opowiadał, jak choroba zmieniła jego spojrzenie na życie, rodzinę i wiarę, traktując ją także jako moment głębokiego osobistego rozwoju.