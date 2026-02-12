Nadchodzi nowy ambitny hit science fiction? Fantastyczne pierwsze recenzje

Nowy film Gore’a Verbinskiego, twórcy serii Piraci z Karaibów, wzbudza ogromne zainteresowanie krytyków i widzów jeszcze przed oficjalną premierą. Produkcja Baw się dobrze i przeżyj to pierwsze dzieło reżysera od niemal dekady i wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z jego wielkim powrotem do formy. Pierwsze recenzje są wyjątkowo entuzjastyczne, a film już teraz zbiera bardzo wysokie oceny w serwisach.
Baw się dobrze i przeżyj zbiera bardzo pozytywne recenzje
W serwisie Rotten Tomatoes Baw się dobrze i przeżyj może pochwalić się 88% pozytywnych ocen z 78 recenzji. Z kolei na Metacritic średnia nota wynosi 73/100 z 15 opinii.
Recenzenci zwracają uwagę na nietypowe połączenie gatunków. Film jednocześnie bawi, niepokoi i skłania do refleksji nad rosnącą rolą technologii oraz sztucznej inteligencji w życiu człowieka. Produkcja balansuje między poważnym tonem a absurdem, łącząc elementy thrillera science fiction, dramatu i czarnej komedii. Nie wszystkim odpowiada taka mieszanka, jednak większość opinii podkreśla, że trudno się przy niej nudzić.
Część recenzentów wskazuje także słabsze strony filmu. Pojawiają się opinie o zbyt dużej ambicji scenariusza, chwilami chaotycznym tempie wydarzeń oraz nadmiernej długości produkcji. Nawet w pozytywnych ocenach podkreśla się, że nie wszystkie pomysły wybrzmiewają równie mocno, jak powinny. Mimo to większość zgadza się, że Verbinski stworzył dzieło, które faktycznie ma coś do powiedzenia. Poniżej przeczytacie wybrane opinie.
To zaskakująco wciągająca, nieco absurdalna opowieść o pułapkach naszej współczesnej obsesji na punkcie technologii - Daily Beast.
Ekscytujące jest zobaczyć coś tak szczerego, ludzkiego i jednocześnie kompletnie szalonego – Mashable.
To najlepszy odcinek Czarnego lustra od ponad dekady – Polygon.
Choć jest to najmniejszy film Verbinskiego od czasu Polowania na mysz, wciąż sprawia wrażenie równie ambitnego jak jego blockbusterowe produkcje - Slashfilm.
Biorąc pod uwagę, jak powszechne są dziś tematy poruszane w filmie, trudno sobie wyobrazić, by ktoś nie znalazł w jego licznych, rozgałęzionych wątkach czegoś, z czym mógłby się utożsamić - Collider.
Oczywistość Baw się dobrze i przeżyj jedynie potęguje niepokój związany z jego bliskością do rzeczywistej inwazji tandetnej sztucznej inteligencji, a także uwypukla, jak odrażający jest zakres tego, co ludzkość zaakceptowała w imię wygody - Slant Magazine.
Akcja skupia się na tajemniczym człowieku z przyszłości, w którego wciela się Sam Rockwell. Bohater bierze zakładników w jednej z restauracji w Los Angeles, twierdząc, że musi uratować świat przed zbuntowaną sztuczną inteligencją.
W obsadzie znaleźli się również: Juno Temple, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry oraz Tom Taylor.
Przypomnijmy, że Baw się dobrze i przeżyj zadebiutuje w polskich kinach już 20 marca.
