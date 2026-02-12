Nadchodzi nowy ambitny hit science fiction? Fantastyczne pierwsze recenzje

To może być ukryta perełka tego roku.

Nowy film Gore’a Verbinskiego, twórcy serii Piraci z Karaibów, wzbudza ogromne zainteresowanie krytyków i widzów jeszcze przed oficjalną premierą. Produkcja Baw się dobrze i przeżyj to pierwsze dzieło reżysera od niemal dekady i wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z jego wielkim powrotem do formy. Pierwsze recenzje są wyjątkowo entuzjastyczne, a film już teraz zbiera bardzo wysokie oceny w serwisach.

Baw się dobrze i przeżyj zbiera bardzo pozytywne recenzje

W serwisie Rotten Tomatoes Baw się dobrze i przeżyj może pochwalić się 88% pozytywnych ocen z 78 recenzji. Z kolei na Metacritic średnia nota wynosi 73/100 z 15 opinii.