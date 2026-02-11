Showrunner Rycerza Siedmiu Królestw przyznaje się do błędu. Jedna zmiana względem książki nie powinna się wydarzyć

Serial Rycerz Siedmiu Królestw od HBO zbiera bardzo dobre opinie wśród widzów, a najnowszy, czwarty odcinek jest przez wielu uznawany za najlepszy w całej produkcji. Ocena 9,7 w serwisie IMDb sprawiła, że epizod stał się najwyżej ocenianym w uniwersum od czasu siódmego sezonu Gry o tron i odcinka The Spoils of War. Duża część fanów zwraca uwagę na wierność wobec prozy George’a R.R. Martina, która od początku była jednym z kluczowych założeń twórców.

Rycerz Siedmiu Królestw – twórca serialu przyznał się do popełniania dużego błędu

Mimo bardzo pozytywnego odbioru showrunner Ira Parker przyznał, że w trakcie adaptacji popełnił błąd. Podczas sesji AMA na Reddicie jeden z czytelników zwrócił uwagę na brak ważnej sceny z opowiadania Błędny rycerz, w której Dunk rozmawia z kowalem Steelym Pate’em. W książce moment ten podkreśla sens całej historii i pojawia się w chwili największego zwątpienia bohatera, zanim jeszcze otrzyma jakiekolwiek wsparcie.